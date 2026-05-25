Pilar Rueda: La esposa de Iván Cepeda y quien sería una primera dama distinta a Verónica Alcocer

Iván Cepeda, a corte de 1 de marzo de este año, según el Centro Nacional de Consultoría (CNC), lideraba la intención de voto para la elección presidencial. Tenía el 35,4% a favor.

Asimismo, ha causado revuelo su elección de Aída Quilcué como vicepresidenta.

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Ahora bien, viendo otra encuesta de favorabilidad, la última situaba a Petro con un 47% de aprobación. Sin embargo, la última que se refirió a la Primera Dama en 2024 la dejaba en números rojos, con un 56% de personas que no la conocía, y un 11% de desaprobación.

Es por eso que ha bajado el perfil, y más con sus escándalos. Su reaparición ha generado muchas críticas encarnizadas (algunas muy misóginas).

Por otro lado, y pensando en un futuro hipotético: si Cepeda ganase la presidencia, ¿quién tendría el papel de primera dama? La esposa actual del candidato es Pilar Rueda, abogada que ha trabajado por los Derechos Humanos.

Quién es Pilar Rueda Jiménez, la esposa de Iván Cepeda y quien podría ser muy distinta a Verónica Alcocer

Cepeda se casó con Rueda en 2014. Ella es experta en temas de género y derechos humanos, reconocida por su rigor intelectual y su compromiso con las víctimas del conflicto armado en Colombia.

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Actualmente, es asesora en la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), donde trabaja para que los procesos judiciales tengan un enfoque diferencial que proteja a las mujeres.

Ella fue el soporte de Iván en su diagnóstico de cáncer en toda la década de 2010: en 2017 comenzó una batalla que tuvo su peor momento cuatro años después.

Rueda incluso se ha reunido con Nadia Murad, Nobel de Paz en 2018. Esto sucedió el año pasado.

Aún no se sabe cómo asumiría el rol de Primera Dama, que no tiene funciones específicas, y ha estado apoyado de consejerías.

Y del que por supuesto, se espera una visión tradicionalista y señorial, muy imbuida de clasismo y elitismo también, así como de un papel maternalista, a veces. Muchas primeras damas ahora se llaman ‘gestoras sociales’.

Por ahora, Rueda Jiménez se destaca por su trabajo por la justicia en Colombia y su bajo perfil.