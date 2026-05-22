Las impactantes imágenes de la agresión que sufrió Miss Venezuela por parte de su estilista en Cannes

Andrea Carolina del Val Torres es una modelo, actriz y reina de belleza venezolana de 28 años, reconocida en el circuito internacional de la moda tras coronarse como Miss Venezuela Global.A lo largo de su carrera en las pasarelas, ha sumado importantes logros en los certámenes de belleza, destacando como primera finalista en el Miss Grand Venezuela 2024 y logrando clasificar dentro del Top 12 en el certamen mundial de Miss Global.

Puede leer: “A veces lloraba”: James Rodríguez reveló el doloroso vacío que le dejó su divorcio con Daniela Ospina

En las últimas horas, la exreina de belleza encendió las alarmas al denunciar públicamente haber sido víctima de una severa agresión física en territorio francés, señalando directamente al reconocido estilista de las celebridades, Giovanni Laguna, como el responsable de provocarle múltiples heridas en el rostro.

A través de sus plataformas digitales, la modelo decidió romper el silencio y compartir los difíciles momentos que vivió durante su estancia en Europa. El caso cobró una enorme relevancia viral luego de que comenzaran a circular impactantes imágenes y videos en los que se aprecian las marcas y laceraciones sufridas en su rostro.

Solo un día después de que las crudas imágenes inundaran las redes sociales, la afectada compareció ante las cámaras del programa Siéntese quien pueda, de la cadena Univisión. En esta exclusiva intervención, la modelo detalló por primera vez el trasfondo de un altercado que, según sus palabras, no es producto de un hecho aislado, sino la preocupante conclusión de una tensa relación laboral y personal que venía desgastándose desde hace bastante tiempo.

Le puede interesar: ¿Andrés Cepeda a la presidencia? El cantante frenó en seco a quienes lo confunden con Iván Cepeda

“Él y yo teníamos muchos problemas desde hace años”, manifestó de manera contundente durante la entrevista, dejando en evidencia la profunda fractura existente entre ambos. De acuerdo con su testimonio, la hostilidad mutua escaló de nivel debido a constantes desacuerdos económicos y a presuntas irregularidades ocurridas en el marco de certámenes de belleza anteriores en los que coincidieron.

Acusaciones de extorsión en los reinados

El punto más polémico de sus declaraciones llegó cuando la Miss Venezuela abordó los motivos financieros que habrían detonado la violencia en Francia. La modelo aseguró sin tapujos que, en diversas oportunidades, el estilista le habría exigido retribuciones económicas bajo la promesa de asegurar su éxito y posicionamiento dentro de prestigiosas competencias de modelaje.

Más noticias: Esperanza Gómez sé quebró en plena entrevista al recordar a su esposo fallecido: “Me da mucho sentimiento”

“Él quería que yo le pagara para hacerme ganar”, afirmó de manera tajante ante el panel de televisión, destapando una supuesta red de favores comprados dentro del circuito de la belleza.

Hasta el momento, el señalado estilista Giovanni Laguna no ha emitido una declaración oficial detallada para dar su versión de los hechos ocurridos en Cannes, mientras que la comunidad digital exige que las autoridades tomen cartas en el asunto ante lo que consideran un acto intolerable de violencia de género.