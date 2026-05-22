Denis Cruz rompió el silencio sobre el fallecimiento de su hermana menor, “la parte de atrás de una volqueta”

Dilan Cruz se convirtió, tras las movilizaciones del 21N en 2019, en el símbolo más doloroso y potente de la protesta social en la Colombia contemporánea. El joven de 18 años, que estaba a solo días de graduarse como bachiller del colegio Ricaurte, perdió la vida luego de que un agente del Esmad disparara una munición de impacto dirigida a su cabeza en pleno centro de Bogotá. El nombre de Dilan trasciende el luto familiar para transformarse en una bandera de exigencia por la reforma policial y el respeto a los derechos humanos. Sin embargo, la tragedia volvió a tocar a sus seres queridos tras el fallecimiento de su hermana menor.

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El pasado 21 de marzo se confirmó el fallecimiento de la hermana menor de Dilan Cruz, Mayerly Cruz, una joven quien perdió la vida luego movilizarse en una moto por una aplicación de transporte. Ante el dolor, Denis Cruz, la mayor de la familia, pidió no solo oraciones por su recuperación sino que también una mayor atención en el hospital en el que se encontraba.

Sin embargo, el día después la joven falleció a causa de las complicaciones que tenía en su cuerpo. Aunque en principio la familia buscó vivir su dolor en privado, también busca justicia y recientemente Denis estuvo haciendo parte de ‘Vamos pa eso’ relatando detalles detrás de lo ocurrido:

“Maye sufrió un accidente, entonces a mí me llegan mensajes de una me meto al chat y de una llamo a la chica, no cómo así (...) Yo decía que mi mayor miedo era ese perder a otro hermano y perderla en especial a ella (...) Me muestra una foto de como llega Maye, me dice ella está muy mal, me pongo muy nerviosa, muy ansiosa. El motociclisa iba a velocidad alta, intentó filtrar entre dos carros, perdió el control y chocó con la parte de atrás de una volqueta, dio vuletas cayó al piso y la volqueta la espichó.

Me decía que las extremidades de abajo estaban muy comprometidas, imagínate que una volqueta te espiche (...) Con Maye el doctor nunca nos dio esperanza y por el contrario, siempre nos dijo está tan grave que es uno de los tres casos más graves que he tenido en el hospital. Ella murió al día siguiente, si él no hubiera cometido esa imprudencia mi hermanita estaría viva y de nuevo mi familia está rota", fueron las declaraciones expuestas por parte de Denis Cruz.