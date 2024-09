‘Chichila’ Navia se cansó de lo mismo y buscaría la felicidad fuera de su matrimonio con Santiago Alarcón

Casi dos décadas, bajo el manto del sagrado matrimonio, cobijan el lazo amoroso de Santiago Alarcón y ‘Chichila’ Navia, quienes se consolidan como una de las parejas más firmes de la pantalla chica colombiana, debido al tiempo que se dedican mutuamente y a sus hijos a pesar de sus apretadas agendas. Aunque, recientemente, muchos de sus fans quedaron atónitos luego de que Navia revelara si habría la posibilidad de que esta relación se vuelva abierta.

La periodista española Eva Rey, fue la encargada de ‘picarle la lengua’ a ‘Chichila’ y su colega Aida Bossa, quienes fueron las protagonistas del último capítulo de ‘Desnúdate con Eva’. En la entrevista, Rey se fue sin tapujo alguno a hacerles picantes preguntas a las actrices, dentro de las que destacaba si para ellas el tamaño importaba al momento de establecer una relación, a lo que ambas respondieron que sí.

Pero entre chiste y cuestionamiento, la comunicadora le sacó una respuesta a Navia que ha dado de qué hablar en redes, ya que allí la cuestionó sobre la posibilidad de cambiar las dinámicas de su matrimonio y volverlo abierto, a lo que la conocida ‘Mechas’ de ‘Oki Doki’, respondió: “Nunca he estado, pero, pues, habría que probar, uno no sabe. ¿Qué tal ahí esté la felicidad? Todavía no me lo he propuesto, pero voy a proponerlo”.

Aunque Bossa no se quedó atrás con sus respuestas, ya que confesó el nombre del actor internacional al que le daría una oportunidad en su cama: “Brad Pitt tiene lo suyo, pero me dijeron que huele como a ‘grajo’. Él tiene lo suyo”, expresó Aida. Adicionalmente, la esposa del también actor Julio César Herrera, reveló si en algún momento se había besado con una mujer: “No, en teatro sí pero una vez; pero fue como un pico, pero en vivido, no”, afirmó.