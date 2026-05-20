Claudia Bahamón confirmó que su hijo se irá de Colombia en pocos meses y esta es la fuerte razón

Claudia Bahamón se ha consolidado como una de las presentadoras, modelos y activistas ambientales más queridas, influyentes y vigentes del entretenimiento en Colombia. Su nombre es sinónimo de cercanía y profesionalismo, siendo el alma y el rostro indiscutible de MasterChef Celebrity, el exitoso formato del Canal RCN donde su carisma, empatía y estilo espontáneo logran conectar de forma única con los televidentes y marcar la pauta en las tendencias de las redes sociales. Más allá de su impecable trayectoria en las pantallas tradicionales, la neivana destaca en el ecosistema mediático como una poderosa líder de opinión en sostenibilidad, impulsando plataformas y proyectos dedicados a la conservación de los océanos y la conciencia ecológica.

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¿Quiénes son los hijos de Claudia Bahamón?

Samuel y Luca, fruto de su sólido y recordado matrimonio entre la presentadora de ‘MasterChef Celebrity’ con el director de cine Simón Brand. Los dos jóvenes son el pilar fundamental en la vida de la querida presentadora Claudia Bahamón, representando la faceta más íntima, real y apasionada de la conductora de MasterChef Celebrity, quien constantemente comparte con sus millones de seguidores la aventura y los retos de la maternidad. Samuel, el mayor, y Luca, el menor, han crecido en un entorno rodeado de arte, viajes y una profunda conciencia ecológica inspirada por su madre, convirtiéndose en sus cómplices perfectos tanto en sus proyectos ambientales como en sus momentos de desconexión en la naturaleza. Lejos de los reflectores de la farándula tradicional pero muy presentes en el corazón de su comunidad digital, Samuel y Luca se consolidan como el verdadero orgullo de la neivana, demostrando que detrás de la gran estrella de la televisión hay una mamá dedicada por completo a sembrar amor y valores en su hogar.

Claudia Bahamón confirmó que su hijo se irá de Colombia

Claudia Bahamón recientemente estuvo haciendo parte de Bogotá Fashion Week, demostrando así su pasión por las pasarelas y el modelaje. Sin embargo, el motivo principal tuvo que ver con su hijo, Samuel, quien hizo parte de una de las pasarelas por primera vez llenando de orgullo a la presentadora.

En medio de esta visita, Bahamón estuvo hablando con el programa ‘Lo sé todo’ sobre su rol de madre y también lo orgullosa que se siente de sus hijos, buscando acompañarlos en cada uno de los pasos que den. Durante la mencionada conversación, Bahamón confirmó que en pocos meses su hijo le dirá adiós a Colombia, pues se radicará en España con el fin de adelantar sus estudios profesionales, lo cuales por supuesto, estarán cubiertos por la presentadora y su exesposo, Simón Brand.

“Él ama la moda, de hecho va a estudiar eso, ahorita se gradua del colegio, se va a Madrid a estudiar Fashion Business Communication Management y está feliz, está en su salsa, simplemente verlo perseguir sus sueños“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Claudia Bahamón.