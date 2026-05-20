El “Dream Team” del rock en español se reúne en el nuevo Festival Concierto de Conciertos en Bogotá

El evento que nos enseñó a vibrar con el rock y el pop en nuestro propio idioma está a punto de subirle el volumen a la historia. El legendario Concierto de Conciertos no solo regresa, sino que muta por completo para transformarse oficialmente en un festival inmersivo. Tras 38 años de ser el referente absoluto del entretenimiento en el país, esta evolución marca un hito que promete sacudir los cimientos del Parque Simón Bolívar el próximo sábado 18 de julio de 2026.

Esta metamorfosis responde a las nuevas exigencias de la industria global, buscando no solo ofrecer un toque, sino una experiencia sensorial completa donde la nostalgia de los clásicos y la energía de lo nuevo convivan en un mismo pogo.

Para esta edición de aniversario, la producción ha decidido tirar la casa por la ventana con un montaje que dejará a todos con la boca abierta. La gran novedad será un escenario en formato 360°, una estructura imponente diseñada para que la música nos rodee por completo y no haya rincón en el parque que se quede sin sentir el rigor del sonido.

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Esta apuesta técnica viene acompañada de un despliegue visual de última generación y una distribución estratégica de las localidades, pensada para que los asistentes sientan el sudor y la adrenalina de sus artistas favoritos con una cercanía que los formatos tradicionales simplemente no permiten. Además, el Simón Bolívar se llenará de zonas experienciales y activaciones que convertirán la jornada en una verdadera fiesta de la cultura rockera.

¿Quiénes están en el cartel del ‘Concierto de conciertos’?

El cartel de este año es un auténtico “Dream Team” que garantiza himnos de principio a fin. El escenario será dominado por la voz y el estilo de Manuel Medrano, junto a la jerarquía de figuras legendarias como Beto Cuevas (La Ley) y Miguel Tapia (Los Prisioneros), quienes traen consigo el peso de la historia del rock latino.

La descarga internacional se completa con el misticismo de la Maldita Vecindad, el ritmo inconfundible de Los Cafres, la fiesta desatada de La Mosca y la delicadeza melódica de Ella Baila Sola. Pero el talento local no se queda atrás: el espíritu del Titán revivirá con Kraken, acompañados por el sarcasmo de Los Toreros Muertos y la fuerza de Xmosis y Compañía Ilimitada, además de varios invitados sorpresa que se guardan bajo la manga para detonar la euforia del público.

Si no quieres que te lo cuenten y prefieres ser tú quien gaste la suela en el parque, la cita es obligatoria. Las entradas ya están disponibles a través de la plataforma TuTicket Colombia (tuticket.com.co) con precios que arrancan desde los $100.000.

Pero ojo, que para los verdaderos melómanos que se muevan rápido, hay un 30% de descuento especial para asegurar su lugar en esta evolución histórica. No es solo un concierto, es el rugido de 38 años de historia que vuelve con más fuerza que nunca para demostrar que el rock en español está más vivo que nunca en el corazón de Bogotá.

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