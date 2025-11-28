Bogotá logra un hito histórico: Parque Simón Bolívar, primer parque carbono neutro de Latinoamérica

Bogotá sigue consolidándose como un referente en sostenibilidad y turismo responsable. El Parque Metropolitano Simón Bolívar, ubicado en la localidad de Teusaquillo, fue reconocido con el prestigioso premio “Sello Verde de Verdad”, otorgado por VERSA Expertos en Certificación S.A.S. Este reconocimiento lo convierte en el primer parque carbono neutro de toda Latinoamérica, un hito que fortalece la imagen de la capital como una ciudad comprometida con la acción climática y el desarrollo sostenible.

Lea también: MinTrabajo abrió una inspección a Caracol Radio por el despido masivo de periodistas: “identificamos violaciones a las normas laborales”

La certificación confirma que el parque cumple con la normativa NTC ISO 14064-1, uno de los estándares más exigentes a nivel mundial para medir, reducir y compensar emisiones de gases de efecto invernadero. Para la Oficina de Turismo de Bogotá, este es un logro que marca un antes y un después en la oferta turística de la ciudad, pues demuestra que es posible atraer visitantes y grandes eventos mientras se protege activamente el ambiente.

Un destino imperdible para visitantes y residentes

Con más de 4,7 millones de visitantes en 2024, el Parque Simón Bolívar se ha consolidado como uno de los epicentros culturales, recreativos y turísticos más importantes de la capital. Su impacto se refleja en la diversidad de actividades y eventos que recibe durante el año, muchos de ellos con alcance nacional e internacional.

Entre los más destacados se encuentran:

Festival Estéreo Picnic , uno de los encuentros musicales más relevantes del continente.

, uno de los encuentros musicales más relevantes del continente. Eventos culturales masivos , que posicionan a Bogotá como capital del turismo creativo.

, que posicionan a Bogotá como capital del turismo creativo. Festival de Verano , impulsando el turismo deportivo y recreativo.

, impulsando el turismo deportivo y recreativo. Actividades comunitarias, ferias y jornadas familiares, que fortalecen la dinámica local.

Este flujo constante de visitantes convierte al parque en un motor de la economía urbana y en un espacio estratégico para la consolidación del turismo sostenible.

Un referente ambiental para la región

La certificación carbono neutro se logró tras implementar acciones sostenidas en gestión de residuos, producción de abono orgánico y movilidad limpia. Entre los avances más relevantes se destacan:

Más del 80 % de los residuos generados en el parque son reciclados , un indicador superior al promedio nacional.

, un indicador superior al promedio nacional. Producción de abono orgánico a partir de material vegetal y residuos aprovechables.

a partir de material vegetal y residuos aprovechables. Reducción aproximada de 8.700 toneladas de CO₂, gracias al impulso de la movilidad sostenible y prácticas de mitigación ambiental.

Para Ángela Garzón, directora de Turismo Bogotá, este logro reafirma el compromiso de la ciudad con el turismo responsable. “El Parque Simón Bolívar es hoy un ícono del turismo sostenible en Bogotá. Su certificación demuestra que la ciudad puede dinamizar la economía y proteger el ambiente al mismo tiempo”, afirmó.

Un futuro más verde para Bogotá

El reconocimiento al Parque Simón Bolívar abre la puerta a una transformación más amplia. A partir de 2026, otros parques emblemáticos —como El Tunal, Timiza, Ciudad Montes y San Cristóbal— iniciarán su proceso hacia la carbono neutralidad, ampliando la red de espacios urbanos sostenibles disponibles para residentes y viajeros.

Bogotá demuestra así que el turismo urbano no solo puede ser vibrante, diverso y masivo, sino también respetuoso con el planeta. Con este hito histórico, el Parque Simón Bolívar se convierte en símbolo de un futuro más verde y sostenible para la capital y para toda Latinoamérica.