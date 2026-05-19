Querido cantante confesó su voto por Abelardo de la Espriella, “Sentido de pertenencia por Colombia”

Manuel Turizo se ha consolidado como una de las estrellas más brillantes y polifacéticas de la música latina actual, demostrando que su talento va mucho más allá del reguetón convencional. El artista colombiano representa la evolución del pop urbano, gracias a una imponente voz barítono y a una audacia musical que le permite saltar con éxito del romanticismo de una bachata al ritmo contagioso de un merengue o la música electrónica. Desde su irrupción global, Turizo ha sabido mantener una constante evolución en las plataformas digitales, donde cada lanzamiento se convierte en un éxito garantizado gracias a su capacidad para conectar con audiencias de todas las edades.

Le puede gustar: Hijo de Kaleth Morales dio parte de tranquilidad tras horas de calvario en Bogotá

El artista quien ha consolidado una amplia carrera desde hace varios años y aunque no suele dar muchas entrevistas recientemente estuvo haciendo parte de ‘Desnúdate con Eva’ para referirse a su pasión por la música, pero también a varias de sus posturas, donde llamó la atención la política colombiana, dejando claro que su voto será por Abelardo de la Espriella:

“Abelardo (...) Si (...) Estoy organizando para poderme venir para votar, sí (...) Creo que es un momneto en donde pues hay que tener bastante sentido de pertenencia por Colombia, bastante. Cada quien como lo quiera tener, pero...“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Manuel Turizo.

Ante el hecho, la española no dudó en sorprenderse destacando que varios cantantes le han asegurado que están preparados para votar, así como también tratando de organizar sus respectivos horarios para cumplir con el mencionado deber.

¿Quién es la esposa de Abelardo de la Espriella?

La esposa de Abelardo de la Espriella es Ana Lucía Pineda, con quien lleva alrededor de 17 años de edad. En pasadas entrevistas, el abogado sostuvo que conoce a Pineda desde su niñez, ya que ambos crecieron en Montería y aunque para aquel momento no ocurrió nada, con el fin de seguir creciendo profesionalmente, Abelardo se radicó en Bogotá.

Años más tarde y por casualidad volvieron a encontrar en la capital colombiana, quedando flechado con su belleza, tanto así que comunicó con su mamá para conocer más detalles sobre ella, ya que Ana Lucía es melliza.

Tiempo después, De la Espriella comenzó a cortejarla pasando su cumpleaños con ella y otros de sus amigos en Miami, donde el amor entre ellos fue más que evidente y tras algunos meses de relación el abogado le pidió matrimonio construyendo así una familia que con el paso de los años se ha mantenido a pesar de los altibajos.