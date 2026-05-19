Hijo de Kaleth Morales dio parte de tranquilidad tras horas de calvario en Bogotá

Samuel Morales, el hijo menor del “Rey de la Nueva Ola”, Kaleth Morales, ha logrado consolidar su propio camino en la industria musical, honrando el legado de la dinastía Morales con una propuesta fresca y contemporánea. A diferencia de otros herederos del género, Samuel destaca por una versatilidad que le permite navegar con soltura entre el vallenato romántico tradicional y fusiones más modernas, capturando la atención de las nuevas generaciones.

Le puede gustar: Famoso actor enternece las redes sociales con una romántica imagen junto a su novio

¿Qué pasó con el hijo de Kaleth Morales?

Lo que prometía ser una noche de gala y celebración en los Premios Nuestra Tierra para Samuel Morales, hijo del inolvidable Kaleth Morales, se transformó rápidamente en una auténtica pesadilla para su familia y seguidores. Tras asistir al prestigioso evento, el joven artista perdió total contacto con sus seres queridos, una situación inusual que encendió de inmediato las alarmas en el entorno de la dinastía Morales. La incertidumbre escaló cuando Kanner Morales, relató públicamente los angustiantes momentos que vivieron, revelando que el joven habría sido víctima de la delincuencia organizada tras abordar un vehículo solicitado a través de una plataforma digital de transporte. Según los primeros indicios, Samuel fue incomunicado y despojado de sus pertenencias bajo una modalidad de atraco que, infortunadamente, se ha vuelto cada vez más frecuente en el país.

Ante la ola de especulaciones y el temor colectivo en redes sociales, la familia Morales emitió un comunicado oficial de urgencia para calmar a la opinión pública, confirmando que, tras horas de intensa búsqueda, el cantante ya se encuentra bajo el ala de su hogar, completamente a salvo y fuera de peligro físico. El equipo del artista agradeció la rápida movilización de las autoridades y los mensajes de solidaridad de los fanáticos, dejando en evidencia, una vez más, los persistentes riesgos de seguridad a los que se exponen los ciudadanos y las figuras públicas al hacer uso de estos servicios de movilidad en la capital.