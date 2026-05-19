Presentadora de RCN sorprendió con llamativo anillo y se rumora amorío con exesposo de Laura Acuña

El Canal RCN es uno de los canales más famosos en Colombia, pues durante varios años se ha convertido en uno de los favoritos por los televidentes debido a su amplia gama de programas enfocados en la información, investigación, pero también en el entretenimiento. Desde hace varios años quien hace parte de RCN, es precisamente, Andrea Guerrero, reconocida periodista y presentadora, quien actualmente figura como presidenta de Win Sports, demostrando no solo sus habilidades en los deportes, sino también su capacidad para liderar y conocer de primera mano los medios de comunicación.

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Guerrero más allá de su rol profesional busca no revelar mayores detalles sobre su vida privada y en sus redes sociales busca compartir el amor que siente por su hija, así como también uno que otro detalle sobre los eventos a los que suele asistir y por ende, las marcas de las que se convierte en patrocinadora.

Sin embargo, desde hace varias semanas la presentadora dio de que hablar, luego de que el programa ‘La Corona TV’ asegurara que posiblemente estaría sosteniendo un romance con Rodrigo Kling, expareja y padre de los dos hijos de Laura Acuña. Aunque Guerrero no salió a desmentir o afirmar este hecho, una nueva publicación desató nuevas dudas, pues se mostró bastante emocionada en España, acompañada de un hombre, quien es su pareja, sin embargo, en las imágenes compartidas no se visualiza el rostro del sujeto en plenitud.

Cabe resaltar que durante una nueva publicación varios de sus seguidores no pasaron por alto el anillo que lucía Andrea, tratándose de una esmeralda e indagando sobre si habría sido un regalo de su nueva pareja o si ya existen planes de matrimonio. En medio de los mensajes de apoyo y críticas, la periodista ha buscado en enfocarse en su carrera y disfrutar junto a los que más quiere.

¿Quién es el exesposo de Andrea Guerrero?

El exesposo de Andrea Guerrero es Alejandro Falla, un asesor financiero con el que la periodista llegó al altar en el año 2014. La ceremonia se llevó a cabo en Miami y como es costumbre, fueron pocos los detalles revelados, pues la cucuteña ha buscado mantener algunos temas de su vida en privado.

Un año después, es decir, en el año 2015, la pareja le dio la bienvenida a su hija, Luna, quien llegó para iluminar su hogar, sin embargo, luego de seis años de unión, Andrea y Alejandro decidieron ponerle punto final a su matrimonio, al parecer en el 2021 y actualmente la periodista y su hija residen en una nueva casa en Bogotá.