Antes que el tiempo se vaya: Fonseca y un nuevo álbum lleno de honestidad y agradecimiento

Al hablar del romanticismo a nivel musical, sin duda, Fonseca hace parte de la lista. Un artista bogotano, quien a los 12 años de edad compuso su primera canción y se dio paso en la industria oficialmente para que en el año 2002 lanzara su primer álbum de estudio ‘Fonseca’, donde demostró su calidez, pasión por la música y letras cargadas de honestidad y amor.

Ahora 24 años después con una visión más amplia sobre la vida y por supuesto, sobre la música, el cantante lanzó su álbum ‘Antes que el tiempo se vaya’, un frase que nos invita a valorar aquellos momentos con seres queridos y amigos que siempre quedarán guardados en la memoria.

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En conversación con Publimetro Fonseca aseguró que este no es un álbum más para su carrera, pues detrás de cada uno de sus trabajos discográficos existe esfuerzo, dedicación, alma y pasión por la música: “El tiempo no vuelve y para mí esa es como la mayor reflexión, estar presentes, yo creo que esta frase y esta reflexión va como hacia eso, yo creo que ojalá constantemente la teoría nos esté recordando que el tiempo hay que valorarlo, que hay que realmente estar presentes, porque a veces siento que andamos viviendo como en una realidad virtual, metidos en tantas cosas y en tanta tecnología y en tantos avances y el simple hecho de estar aquí hablando, sentados, como que siempre pensando en algo más, con todo tipo de distracciones y sí, para mí eso es lo poderoso de esta canción y de esta frase, como de decir, como dice la canción, es más, vivamos el presente y apaguemos las pantallas antes que el tiempo se vaya".

Este nuevo trabajo del bogotano demuestra no solo su amplia recorrido en la industria musical, sino también la versatilidad adquirida con el paso de los años y por ende, la vinculación de varias figuras de la música que le pusieron el toque especial a cada varias de estas canciones: “Son seis colaboraciones que tengo en el álbum que además es un lujo de invitados, Maestro Rubén Blades, Juanes, Rawayana, Nanpa Básico, Río Roma y Manuel Medrano y con cada uno surgió de una manera completamente diferente.

La música así como la vida te va poniendo creo yo las oportunidades en el camino y tú vas viendo si le das forma, si te arriesgas, si trabajas para conseguirlas y así se fue dando con Rawayana de conocernos literal en el matrimonio de un amigo de la manera más random del mundo a terminar escribiendo canciones. Con el Maestro Rubén Blades después de verun documental donde él hablaba de sus años digamos como de fuera de Nueva York que han sido mucho, siento exactamente lo mismo y de ahí nace ‘Nunca me fui’, porque siento que el corazón al final nunca se va del lugar donde uno nació. Mientras que con Medrano nos encontramos en un aeropuerto y fue cómo ¿cuándo hacemos música? y le pusimos fecha y de ahí nace ‘Enamorarte mil veces’. Tengo que decir que con Juanes existe una cercanía muy especial en donde constantemente estamos hablando de proyectos, de canciones y de música y de ahí surgió un día lo llamé y le dije Juan Esteban ‘¿qué dices si merengueamos?’ y se rió y me dijo hágale".

Sin duda, este álbum ‘Antes que el tiempo se vaya’ termina siendo un recorrido emocional, donde se entrelaza el amor, el estar lejos, pero sobre todo el estar presentes y vivir el momento. Para Fonseca este proyecto es un “hijo” más dentro de su carrera, eligiendo la canción que lleva el nombre de su álbum y que fue interpretada junto a Juanes para así definirla como su favorita: “Antes que el tiempo se vaya, creo que tiene un mensaje tan poderoso, tiene la alegría, tiene la sabrosura, pero tiene fondo y eso es algo que sí, que valoro mucho. Sin dejar de lado canciones como ‘Ahí estabas tú’, que es la gratitud a esa fuerza superior que podemos llamar, cada uno como la sienta, Dios, lo que sea. El mensaje también sería en estos momentos difíciles hay que confiar, hay que tener fe, en que la vida va acomodando las situaciones y las fichas de la manera que tenemos que enfrentar. Yo siento que sin importar la profesión, todos venimos a servir. Yo lo hago desde mi música, desde mis canciones, volviendo las letras de sus sentimientos y poniéndolos a disposición de quien quiera hacerlas propias".

En medio de este camino, donde Fonseca tiene clara su esencia y el enfoque que desea darle a cada una de sus letras, el panorama cada vez resulta ser más liberador para él, siguiendo fielmente su intuición a nivel sonoro y de composición: “Hay para todos los gustos, sí. Yo creo que sin duda cada vez escribo con más libertad, pero sobre todo cada vez profundizo más en mis sentimientos y en lo que soy. Siempre pensando en que mis letras me representen, en que lo que yo estoy diciendo ahí es lo que yo soy, lo que yo pienso y lo que yo siento, que al final ha sido un viaje de mucha introspección en este viaje de la composición y creo que cada vez voy más profundo y eso me encanta porque voy descubriendo nuevas cosas".

Finalmente el cantante resaltó que el sentido de este álbum viene de desear y extrañar de alguna manera algunos momentos que no aprovechó al máximo siendo de principio a fin un recordatorio frente a lo verdaderamente es importante en la vida: “Yo creo que a veces la vida nos lleva a no estar muy presentes y de ahí nace esta reflexión. Es que hay que estar presentes, por lo menos intentarlo y tenerlo en la mente, porque si te vas como dentro de un viaje intergaláctico ahí puedes estar desconectado de lo realmente importante, que es lo esencial, lo que pasa el día a día, ahí está la vida“.

Por ahora Fonseca se prepara para un concierto inolvidable el próximo 24 de octubre en el Estadio Nemesio Camacho el Campín, donde habrán varias sorpresas y por supuesto, sus fieles seguidores podrán disfrutar y bailar sus mejores canciones.