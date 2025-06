Andrea Guerrero de Win Sports reveló cómo cambió su visión de la maternidad tras su divorcio

Ya se va a completar un mes desde que la cucuteña Andrea Guerrero asumió la presidencia de Win Sports, alto cargo al que llegó en reemplazo de Juan Carlos Peña, tas pasar por otras casas editoriales como ESPN y RCN. Esta laureada periodista ha dado de qué hablar en los últimos días luego de revelar detalles de su divorcio.

Fueron seis años los que estuvo casada Guerrero con el empresario Alejandro Falla, unión de la que nació Luna, pequeña que llegó a sus vidas en enero de 2015. Tras su separación, son varias las especulaciones que se han hecho, pero más allá de ello, habían sido contadas las ocasiones en la que ella había hablado del tema.

Justamente Guerrero rompió con este cauteloso silencio en una reciente entrevista con la plataforma ‘Esprit’ en ‘Woman to womwn’ en la que le reveló a Mónica Fonseca que antes de su separación había pensado en tener más hijos, pero que su chip cambió por completo tras la situación.

“Cuando yo me separé dije: ”ya no pude, ya no es igual, ya no se puede porque el portarretrato nos ha dicho que tiene que ser así“. (...) Desafiar eso ha sido muy fuerte porque yo crecí creyendo que el ideal era ser ‘Susanita’ de ‘Mafalda’. (...) Yo quería tener tres hijos o más, pero después me di cuenta de que nos han romantizado demasiado las historias”, expresó Guerrero.

Cabe acotar que Guerrero decidió darle una nueva oportunidad al corazón en el cierre del 2024, iniciando un idilio con el también periodista y director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo, puesto al que llegó tras ejercer como subdirector desde el 2017.