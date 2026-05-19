Famosa médium confesó que le “salvó la vida” a Claudia Gurisatti, ¿qué pasó?

Ayda Valencia se ha consolidado como una de las médiums y expertas en fenómenos paranormales más reconocidas e influyentes de la televisión colombiana, recordada especialmente por su participación en exitosos formatos de investigación como Ellos están aquí. Su figura representa un fenómeno mediático particular, donde el misticismo y la clarividencia logran saltar de la pantalla tradicional para dictar la agenda del entretenimiento y las tendencias digitales. Más allá de sus canalizaciones y limpiezas energéticas en lugares cargados de historia o misterio, Valencia ha sabido construir una marca personal sólida y respetada, convirtiéndose en una fuente de consulta frecuente para descifrar el futuro de las celebridades.

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¿Quién es Claudia Gurisatti?

Claudia Gurisatti es una de las periodistas y directoras de medios más influyentes y de mayor trayectoria en la televisión colombiana. Recordada principalmente por liderar durante años la dirección de Noticias RCN y el canal internacional Nuestra Tele Noticias 24 (NTN24), un proyecto que ayudó a fundar y consolidar a nivel continental. Gurisatti representa a la periodista de la “vieja escuela” que no teme confrontar al poder, marcando una era en los debates políticos del país y convirtiéndose en un referente de la línea editorial del ecosistema de medios tradicional. Aunque su postura firme frente a los micrófonos ha despertado amores y odios en la opinión pública, su peso en la agenda informativa nacional es innegable, siendo una figura clave para entender la evolución del análisis político y el periodismo de opinión en la pantalla chica.

Ayda Valencia confesó que ayudó a Claudia Gurisatti

La reconocida vidente estuvo haciendo parte de emisora ‘Vibra’, donde se refirió a varios temas entre ellos, las figuras que ha buscado ayudar en medio de su rol confesando así que terminó haciéndole una llamada a Claudia Gurisatti en modo de alerta y prevención: “Claudia Gurisatti alguna vez la llamé yo, Guri, ¿tú dónde estás? Me dice, ¿por qué? Voy para tal hotel a una reunión y yo por favor no vayas, no vayas que estoy viendo algo, te va a pasar algo. Personas que les he avisado, Fernando, ¿tú vas a viajar? Él, ¿por qué? Por favor no lo hagas porque yo veo la muerte y efectivamente“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Ayda Valencia.