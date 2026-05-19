Así fue el matrimonio de presentador de Caracol junto a su novio en Valledupar

Caracol Televisión es uno de los canales nacionales más conocidos del país, pues durante varios años se ha encargado de llevarles a los televidentes no solo información, sino también entretenimiento de primera mano contando así con una amplia acogida que ha ido creciendo con el paso de los años. A lo largo de este camino también han sido varias las caras que le han dicho adiós a Caracol, mientras que otras le dan la bienvenida, pero lo cierto es que ambas logran quedarse en el corazón de los colombianos.

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¿Quién es Adolfo Sanjuanello, presentador de Caracol?

Adolfo Sanjuanello se consolidó como una de las figuras más versátiles de la televisión colombiana, destacando tanto frente a las cámaras como en la escritura de guiones. El público nacional lo recuerda especialmente por su rol como director y presentador del segmento Caracol, así como por sus inicios en Telecaribe y Citytv. Su profundo conocimiento de la cultura costeña lo llevó también a brillar detrás de bambalinas como coautor de los libretos de la exitosa bionovela ‘La Cacica’.

En los últimos años, el comunicador expandió su alcance a nivel internacional a través de la señal de Caracol Internacional con su programa propio, ‘Las Mujeres de mi Tierra’. En este formato dominical de crónicas y entrevistas, Sanjuanello se encargó de retratar el lado más humano, íntimo y jocoso de las figuras femeninas más influyentes del entretenimiento del país, dejando una huella imborrable como un puente clave entre el folclor de su región y las pantallas del mundo.

Presentador de Caracol se casó con su novio en especial evento

Adolfo Sanjuanelo, presentador de Caracol Internacional, luego de algún tiempo de relación contrajo matrimonio con Otto Canizales. El evento se habría llevado a cabo fuera de Bogotá, específicamente en Valledupar, estando acompañados de sus familiares y amigos, sin dejar de lado que la encargada de sellar este unión fue la recordada expresentadora Rosa María Corcho. Además, uno de los invitados que logró robarse el show fue su perrito, quien los acompañó luego de dar el sí, llamando la atención de los asistentes.

Cabe resaltar que según lo mencionado por Carlos Ochoa, la pareja ya se habría casado semanas antes en medio de una ceremonia indígena demostrando el amor que se tienen y lo importante que termina siendo este tipo de ritos para ellos.