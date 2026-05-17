Carolina Acevedo habló de su tercer matrimonio con Lucas Jaramillo: “Ahora vamos es a celebrar el amor”

Carolina Acevedo está viviendo una nueva etapa sentimental con una tranquilidad que, según ella misma, solo llega cuando ya se ha aprendido a mirar el amor sin tanta presión. La actriz colombiana fue abordada durante su paso por los Premios Platino, realizados en México, y allí habló de su compromiso con Lucas Jaramillo, diseñador y empresario con quien planea llegar nuevamente al altar.

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La conversación llamó la atención porque Carolina no solo se mostró emocionada por su matrimonio, sino también muy tranquila frente a todo lo que implica organizar una boda. Y es que, como ella misma recordó, esta no será la primera vez que se casa, por lo que ahora parece estar viviendo el proceso desde otro lugar, menos desde el estrés y más desde la celebración.

El compromiso de Carolina Acevedo y Lucas Jaramillo se hizo público en abril, cuando la actriz compartió en sus redes sociales varias imágenes de la propuesta. De acuerdo con medios como Infobae y RCN Radio, la pareja lleva una relación desde 2022 y el anuncio generó varias reacciones entre sus seguidores y colegas del entretenimiento colombiano.

El anillo de Carolina Acevedo y el detalle que reveló sobre Lucas Jaramillo

Uno de los momentos que más llamó la atención de la entrevista fue cuando Carolina Acevedo presumió su anillo frente a las cámaras. Lejos de describirlo como una joya ostentosa, la actriz explicó que el diseño representa muy bien la personalidad de Lucas Jaramillo.

“Es muy Lucas. Jamás el anillo hubiera sido algo grande, brillante y ostentoso. Es muy Lucas, supersimple, irregular, esmeraldas, pero en bruto, esto es él”, comentó la actriz, dejando ver que para ella el valor del anillo no está solo en la joya, sino en lo que dice de la persona que se lo entregó.

El detalle también conecta con la imagen pública de la pareja, que ha compartido parte de su relación desde un lugar más cercano a la naturaleza, los viajes y los proyectos creativos. Lucas Jaramillo, además de ser diseñador, ha sido reconocido por su participación en proyectos relacionados con gastronomía, cultura y territorio.

“Es mi tercer matrimonio”: Carolina Acevedo habló sin estrés de la boda

Al referirse a los preparativos de la boda, Carolina dejó claro que no está viviendo esta etapa con angustia. Por el contrario, aseguró que se siente tranquila y enfocada en disfrutar el momento.

“Con ese tema estoy tranqui... Eso no me genera ningún estrés, acuérdate que es mi tercer matrimonio, entonces no me genera ningún estrés, ahora vamos es a celebrar el amor”, añadió.

La frase rápidamente llamó la atención porque muestra una versión de Carolina mucho más relajada frente al matrimonio. Ya no aparece la idea de una boda como un evento perfecto que debe cumplir expectativas externas, sino como una celebración íntima de una relación que, según sus palabras, llegó cuando encontrar el amor parecía casi imposible.

“Acá está, llegó a mi vida”, expresó la actriz, al hablar de Lucas Jaramillo y de esta nueva oportunidad sentimental.

Por ahora, Carolina Acevedo no ha entregado mayores detalles sobre la fecha o el lugar de la boda. Sin embargo, sus declaraciones dejaron claro que esta etapa la está viviendo con ilusión, pero también con la calma de quien ya sabe que el amor no tiene que parecerse a nada ostentoso para sentirse real.