Alerta encendió las redes y cuestionó a WestCol por no destapar un polémico caso que vincula a Álvaro Uribe

Juan Ricardo Lozano, más conocido como ‘Alerta’, es una de las leyendas vivientes del humor en Colombia. Con una trayectoria brillante que se consolidó durante décadas en la pantalla chica, el comediante bogotano supo ganarse un lugar de honor en los hogares nacionales gracias a una impresionante galería de personajes, como el irreverente ‘Cuenta Huesos’, ‘El Mecánico’ o ‘El Coordinador’. Su estilo único, caracterizado por el chiste rápido, la parodia social y una gestualidad inconfundible, lo convirtió en un referente imbatible de la risa. Más allá de la televisión, ‘Alerta’ ha demostrado ser un artista integral que ha sabido trasladar su talento a las tablas, el cine y las plataformas digitales.

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Hace pocos días el streamer WestCol dio de que hablar por su transmisión junto a Álvaro Uribe Vélez, quien ha sido blanco de fuertes críticas y en los últimos años ha tenido que enfrentar complejos procesos judiciales. Luego de que el en vivo lograra ser todo un éxito las diversas declaraciones estuvieron más que presentes tanto así que ‘Alerta’ no guardó silencio y no dudó en referirse a este tema.

“La recomendación para WestCol, vi un pedacito de la entrevista que le hizo en el streaming al presidente Álvaro Uribe, cuando el presidente comenta esto, escuchemos. ‘Todos los alcaldes del Caquetá estaban en la brigada en Florencia porque los iban a matar. Yo me propuse proteger a todos los alcaldes y gobernadores de Colombia, sin importar la política.

Cuando el presidente Álvaro Uribe dice que defendía a los alcaldes y a los gobernadores’. ¿Qué pasó con el alcalde del Roble, Sucre, Eudaldo Díaz? Porque 20 años después, el gobernador de Sucre, Arana, confiesa a los medios que él fue el autor intelectual de esa muerte. Pero ahí era donde necesitábamos la pregunta, hermano. Ahí, ahí.

Eso es como un partido de fútbol que todos la tienen. Métala, WestCol, marica. Métala ahí y no la metió. No por juzgar al presidente, no tanto eso porque no somos quienes para juzgar, pero sí para cuestionar. Y ahí era la pregunta, hermano. Entonces la recomendación para WestCol, prepárese, marica“, fueron las declaraciones expuestas por parte de ‘Alerta’, exparticipante de ‘La casa de los famosos’.