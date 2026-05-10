Uribe le admitió a Westcol que durante su gobierno se cometieron violaciones de derechos humanos

Álvaro Uribe le confesó a Westcol que durante su gobierno se cometieron violaciones de derechos humanos.

Finalmente el streamer Luis Fernando Villa, conocido popularmente como Westcol, entrevistó al expresidente Álvaro Uribe; el creador de contenido viajó hasta la finca El Ubérrimo con el objetivo de tener un encuentro más cercano con uno de los personajes más importantes de la política colombiana.

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En medio de la conversación, el exmandatario le mostraba zonas de su casa y regalos que le habían obsequiado la gente, mientras Westcol le hacía preguntas.

Precisamente, en uno de los momentos el streamer tocó un tema polémico y con el cual a Álvaro Uribe se le rechaza, le preguntó por los falsos positivos durante su gobierno.

“Después de tanto tiempo porque se le sigue involucrando con los falsos positivos, cómo usted se puede defender de eso”, expresó Westcol, a lo que Uribe contestó:

“Me duele mucho y me duele que haya ocurrido bastantes casos de violaciones de derechos humanos”.

El creador de contenido le preguntó directamente: “¿Hubo violaciones de derechos humanos?”, el expresidente le respondió:

“La hubo. Alguno dicen que hubo 600 y 800, otros hablan de 6.400. A mi no me importa, grave uno. Ahora dijo la JEP que hubo más de 7.000, dicen que entre el año 90 y el 2016. ¿Qué hice yo? Cada que había una queja tomaba una acción", explicó el expresidente.

Uribe confesó que le duele que le digan “paraco”

Igualmente, el exmandatario se sinceró y confesó que le duele que le digan en las calles “paraco”.

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“Antes me decían mucho ‘Uribe paraco’ (...) Ahora he ido a muchas universidades he tenido un buen diálogo y ha sido más amable (...) Claro, me duele, porque aquí confundieron una política severa de seguridad con el paramilitarismo, entonces uno dice este país necesita seguridad ‘ay, paraco’, fortaleza, ay que meterle un bombazo a esos bandidos, ‘ah, paraco’. Entonces, yo desmonté el paramilitarismo y extradité ni eso ha servido”, dijo Uribe.