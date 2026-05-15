Una noche para cantar con tusa: Romeo Santos y Prince Royce llegarán juntos a Bogotá

La bachata tiene una forma muy particular de reunir a quienes han amado, llorado, dedicado canciones o jurado que “esta sí es la última vez”. Por eso, el anuncio de Romeo Santos y Prince Royce juntos en Bogotá no es solo una fecha más en la agenda de conciertos, sino una especie de cita obligada para quienes han hecho de la tusa una playlist completa.

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Los artistas llegarán a Colombia con su gira Mejor Tarde Que Nunca Tour 2026, un espectáculo que reúne a dos de las figuras más importantes de la bachata contemporánea y que ya comenzó su recorrido por Estados Unidos. De acuerdo con la información publicada por Caracol Radio, esta sería la primera vez que ambos se presentan juntos en concierto en Bogotá.

¿Cuándo será el concierto de Romeo Santos y Prince Royce en Bogotá?

La presentación está programada para el 2 de octubre de 2026 en Vive Claro Distrito Cultural, en Bogotá, según la información disponible en Ticketlive. Aunque esta plataforma reseña el evento, también aclara que no vende entradas para el concierto y remite a Ticketmaster Colombia como canal oficial para la compra de boletería.

La expectativa no es menor. Romeo Santos, conocido como el “Rey de la bachata”, ha marcado a varias generaciones con canciones como Propuesta Indecente, Eres mía y Imitadora. Prince Royce, por su parte, ha construido su propio lugar dentro del género con temas como Darte un beso, Corazón sin cara y El amor que perdimos.

Una gira que llega después de años de espera

El nombre de la gira no parece casualidad. Mejor Tarde Que Nunca también acompaña el proyecto musical conjunto de ambos artistas, una colaboración que sorprendió a sus seguidores después de años de expectativa alrededor de una unión entre dos voces que han llevado la bachata a escenarios internacionales.

Más allá del show, el concierto representa una noche pensada para cantar a todo pulmón esas canciones que muchos conocen de memoria, incluso cuando dicen que ya superaron la historia. Porque si algo ha demostrado la bachata es que puede

Bogotá se prepara entonces para recibir una de las giras más esperadas por los fanáticos del género. Y sí, seguramente más de una persona saldrá de ese concierto con la voz rota, el corazón removido y una canción pegada para el resto de la semana