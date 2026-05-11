Kapo le celebró el Día de las Madres a Doña Orfa y a sus miles de fanáticas con un show vibrante en Bogotá

Kapo volvió a abarrotar de pétalos de rosas el escenario del Movistar Arena de Bogotá, con su segunda presentación en este venue, show en el que llenó de música y sorpresas a su madre, Doña Orfa, y las miles más que celebraban su día en la noche del pasado 10 de mayo.

Más de 14.000 almas vibraron con el universo sonoro de Kapo marcado por la mezcla entre afrobeat, dancehall, reggae y ritmos caribeños que hoy conectan con todas las generaciones, espectáculo en el que hubo invitados de lujo, no solo desde lo musical, sino también desde los sabores y la experiencia de Smirnoff, una marca que entiende la música como un espacio de encuentro, autenticidad y celebración colectiva.

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De principio a fin, la esencia de ‘Kapito’ se manifestó, con esa conexión de sus letras que, como él lo dijo, le hacen bien a quienes las escuchan, y también a quienes lo han acompañado musicalmente en este camino, algunos de ellos presentes en este concierto, los mismos que con su talento hicieron retumbar el Movistar y que de paso le rindieron homenaje a los más de 15 años de lucha que enfrentó el artista.

Aunque todos iban a ver al intérprete de ‘Korazong’ en la tarima, estuvieron presentes ocho invitados, de distintos estilos musicales como: Criss y Ronny, Greeicy, Reykon, Mau y Ricky, Manuel Turizo, Nampa, Lion Fiah y el nigeriano Majeed.

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Las vibraciones de los temas de Kapo, fueron más allá de lo sonoro con un montaje en el que los visuales se fundían en una serie de cortinas, cuya transparencia dejaba entrever varias coreografías de baile y a un cantante que no paraba de recitar y recitar sus canciones, complementándolos con besos y señales de cariño a quienes lo fueron a ver.