Juancho de la Espriella mostró su inmensa nostalgia por su último concierto con Silvestre Dangond en Bogotá

Lo que muchos silvestristas de pura cepa estaban esperando ya es una realidad. Silvestre Dangond se presentará nuevamente en Bogotá, el próximo viernes 15 de mayo, ciudad que será la sede de un encuentro sin precedentes: 'El Baile de Todos’, con el que cerrará con broche de oro su gira con Juancho de la Espriella, acordeonero que no pudo ocultar su tristeza por la situación y así lo dejó ver en redes.

El concepto de esta gran cita en el “Coloso de la 57” nace de una necesidad del artista por complacer a su gente. Cuatro horas de show parecen poco para un repertorio que incluye clásicos que ya son patrimonio del corazón, desde los tiempos de “La Colegiala” hasta los éxitos de su reciente álbum homónimo, ganador del Latin GRAMMY a Mejor Álbum de Vallenato.

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Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella en el Festival Vallenato (Cortesía)

Aunque la felicidad es absoluta por todo lo que representó este reencuentro entre compadres, también se manifiesta como el fin del ciclo y una despedida que muchos ‘silvestristas’ no quisieran ver. Días antes del evento, Juancho realizó un video en sus redes en el que recogió todos los triunfos y con el que de paso invitó a sus fans para que no se pierdan este momento histórico para el vallenato.

“Amanezco con un poco de nostalgia, porque se cierra en Colombia, la gira más importante de todos los tiempos y la más taquillera, que es ‘El Último Baile’ con mi compadre Silvestre. Vamos a cerrar en El Campín, cuarto Campín que hace Silvestre en menos de año y medio, de los cuales tres son conmigo”, afirmó de la Espriella.

“Creo que es la última oportunidad para que los que no se lo han vivido no se lo pierdan y para los que sí, para que lo repitan y lo vean por última vez”, añadió.

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¿Cuándo salen las boletas del concierto de Silvestre Dangond en Bogotá?

La venta de boletos para esta cita histórica arrancó el pasado 17 de marzo a través de la plataforma TuBoleta y a la fecha de este articulo aún hay sillas para la venta.. Se espera que, tal como ha sucedido en sus fechas anteriores, las entradas se agoten en tiempo récord, pues nadie se quiere quedar por fuera de este “Baile de Todos”.

Bajo la producción de Stage Eventos y Diomar García Eventos, la capital se prepara para una noche de camisas rojas, pañuelos al aire y ese grito característico que retumbará en todo El Campín. Porque como dice el maestro: ¡Silvestrismo del alma, esto es por ustedes!