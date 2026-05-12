Maluma anunció concierto gratis en Medellín por el lanzamiento de su nuevo álbum: ¿Cómo puede asistir?

Maluma ha decidido regresar a sus raíces para celebrar por lo alto el lanzamiento de su nueva producción discográfica titulada ‘Loco x Volver’. Lo hará de la manera que mejor sabe: con un espectáculo sin precedentes y completamente gratuito en el corazón de su ciudad natal, Medellín, reafirmando una vez más el vínculo inquebrantable que mantiene con su público paisa.

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El artista, que ha conquistado los escenarios más importantes del mundo, eligió la emblemática Plaza Botero como el epicentro de este evento masivo. La cita está programada para el próximo jueves 14 de mayo, donde las esculturas del maestro Fernando Botero servirán de marco para un show que promete paralizar el centro de la ciudad. La tarima principal estará ubicada estratégicamente entre el Museo de Antioquia y el Palacio de la Cultura, contando con cuatro ingresos distintos para facilitar la movilidad de los miles de asistentes que se esperan.

¿Cómo puede asistir a concierto gratuito de Maluma?

A pesar de que la entrada es gratuita, el acceso no será libre para todo el mundo, ya que el aforo es limitado y se requiere de una logística rigurosa. Los interesados en asistir deberán realizar una inscripción previa a través de la página oficial de TuBoleta. Es indispensable que los fans utilicen el mismo correo electrónico que tienen registrado en la aplicación TuBoleta Pass, pues será allí donde recibirán su boleto digital válido para el ingreso.

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La organización ha sido enfática en las medidas de seguridad para evitar estafas o inconvenientes en la entrada. Se recomienda a los usuarios no compartir, reenviar ni publicar las boletas en redes sociales, ya que cada código QR cuenta con una única lectura de acceso. Una vez que el boleto sea escaneado en los filtros, no podrá ser utilizado nuevamente, por lo que la confidencialidad de la entrada digital es responsabilidad absoluta de cada asistente.

En cuanto a la logística del día del evento, se sugiere a la ciudadanía utilizar el Metro de Medellín y otros medios de transporte público, dado que no habrá zonas de parqueo habilitadas cerca de la Plaza Botero. El concierto será exclusivamente para personas mayores de edad y contará con estrictos controles de seguridad en los perímetros.

Se prohibirá el ingreso de objetos como sillas, mascotas, camisetas de equipos de fútbol o partidos políticos, así como cualquier tipo de arma, sustancias psicoactivas o bebidas alcohólicas externas. Finalmente, los asistentes deben tener en cuenta que elementos como botellas de vidrio, latas, sombrillas con punta metálica, drones o equipos de grabación profesional también forman parte de la lista de artículos prohibidos y serán decomisados.

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Maluma invita a todos sus seguidores a consultar la información detallada en sus redes sociales oficiales y las de TuBoleta para asegurar su lugar en esta celebración histórica que busca devolverle a Medellín un poco de todo el cariño que le ha brindado en su carrera.