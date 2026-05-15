Feid y Nidia Góngora obtuvieron galardón en los Premios Nuestra Tierra: La artista agradeció a Alejandro Riaño

La industria musical colombiana volvió a vestirse de gala para celebrar una nueva edición de los Premios Nuestra Tierra, el certamen más importante de la música nacional que rinde homenaje al talento, la creatividad y la diversidad sonora del país. Este evento, consolidado como el máximo reconocimiento al talento local, tuvo lugar en el emblemático Teatro Colsubsidio de Bogotá, un recinto que vibró con la energía de artistas y productores bajo el lema de la unión y la innovación.

Para esta entrega, los premios trajeron una propuesta centrada en la fusión de géneros y el reconocimiento a las raíces. Con una competencia reñida en múltiples categorías, la gala no solo buscó premiar el éxito comercial, sino también el valor cultural de las colaboraciones que están rompiendo barreras. Entre las novedades destacó un enfoque especial hacia la música de las regiones y el fortalecimiento de la identidad sonora colombiana ante el mundo.

El Triunfo de la Tradición y el Urbano: “Caferxxo”

Uno de los momentos más memorables de la noche fue el anuncio del galardón a Mejor Canción Folclórica. En una categoría que celebra el ADN de nuestra tierra, el trofeo fue para “Caferxxo”, la disruptiva colaboración entre el ídolo del género urbano Feid y la gran cantaora del Pacífico, Nidia Góngora.

Esta pieza musical, que fusiona los beats característicos del “Ferxxo” con los ecos ancestrales de la marimba de chonta, logró capturar la esencia de una Colombia que no teme experimentar. El premio reafirma que el folclore es un organismo vivo capaz de dialogar con el reggaetón y conquistar a las nuevas audiencias globales.

Tras el éxito, la emoción se trasladó a las redes sociales. Nidia Góngora, una de las voces más respetadas del litoral, utilizó sus plataformas para expresar su gratitud, incluyendo un agradecimiento muy especial para el humorista y activista Alejandro Riaño.

“Gracias a Alejandro Riaño, porque por él se gestó este encuentro de mundos. Gracias por ser ese puente”, expresó la artista, revelando que fue el comediante quien facilitó el contacto inicial entre ella y el equipo del artista paisa.

La historia detrás de este “junte” nació de una gestión impulsada por Riaño, quien siempre ha manifestado su admiración por la cultura del Pacífico. Al conocer el impacto del premio, el humorista no tardó en repostear el momento en sus historias, celebrando con orgullo que su intervención terminara en un hito histórico para la música nacional.

El triunfo de “Caferxxo” es un testimonio de cómo la camaradería entre diferentes sectores del entretenimiento puede elevar la cultura colombiana. La noche en el Teatro Colsubsidio cerró con la certeza de que, cuando el talento se une sin prejuicios, el resultado es sencillamente imparable.