“Antes de que salga el sol”: emotivo cortometraje rinde homenaje a las madres colombianas

La startup colombiana Snaau anunció el lanzamiento de un cortometraje inspirado en el esfuerzo diario de las madres colombianas, en medio de una conversación nacional sobre el trabajo de cuidado y las labores no remuneradas que millones de mujeres realizan dentro y fuera del hogar.

La campaña audiovisual busca alejarse de la publicidad tradicional para contar una historia centrada en el sacrificio, el acompañamiento familiar y la movilidad social. A través de la relación entre una madre y su hija, la pieza pretende reflejar una realidad compartida por muchas familias en Colombia: mujeres que sostienen sus hogares mientras impulsan los sueños de sus hijos.

El trabajo invisible de las madres en Colombia

El lanzamiento del cortometraje ocurre en un contexto marcado por las cifras de desigualdad en las labores de cuidado. Según la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo del DANE, entre 2025 y 2026, el 90 % de las mujeres en Colombia participó en actividades de trabajo no remunerado, frente al 65,5 % de los hombres.

La diferencia también se evidencia en el tiempo dedicado a estas tareas. Mientras las mujeres destinan en promedio 7 horas y 35 minutos diarios al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, los hombres dedican 3 horas y 12 minutos.

Estas cifras han puesto sobre la mesa una conversación cada vez más visible sobre la carga cotidiana que asumen las mujeres, especialmente las madres, quienes combinan responsabilidades laborales, familiares y emocionales en su día a día.

Un cortometraje sobre esfuerzo, estudio y acompañamiento familiar

La historia desarrollada por Snaau parte de una escena cotidiana reconocible para miles de colombianos: una madre que se levanta antes del amanecer para trabajar, sostener su hogar y acompañar a su hija en la construcción de un futuro mejor.

Más allá de una celebración idealizada del Día de la Madre, la campaña busca visibilizar ese liderazgo silencioso que ocurre todos los días en muchos hogares del país. La narrativa se enfoca en el esfuerzo, la disciplina, el estudio y el apoyo familiar como motores de transformación social.

Aunque la empresa ha ganado visibilidad reciente a través de contenidos relacionados con entretenimiento, streaming y deporte, la compañía aclaró que esta producción no tendrá al fútbol como eje principal. Cualquier referencia deportiva hará parte del universo emocional de la historia, pero el centro del relato será el vínculo entre madre e hija.

La conexión entre Snaau y el fútbol femenino

La nueva apuesta audiovisual también se conecta con el trabajo que Snaau ha venido desarrollando alrededor del deporte femenino. En 2025, la startup se vinculó con Atlético Nacional Femenino en una alianza enfocada en respaldar el crecimiento del fútbol femenino y promover el bienestar integral de las jugadoras.

Ese antecedente permite entender el cortometraje como parte de una estrategia más amplia: utilizar referentes de la cultura popular, el entretenimiento y las historias familiares para abrir conversaciones sobre el papel de las mujeres en la sociedad colombiana.

El Día de la Madre sigue siendo una de las fechas más importantes en Colombia

En Colombia, el Día de la Madre continúa siendo una de las celebraciones familiares más relevantes del calendario. En 2026, la conmemoración se llevará a cabo el domingo 10 de mayo, manteniendo la tradición de celebrarse el segundo domingo del mes.

Sin embargo, más allá de flores, almuerzos y mensajes de agradecimiento, cada vez más campañas y conversaciones públicas buscan reconocer el impacto real que tienen las madres en la construcción de proyectos de vida y en el sostenimiento económico y emocional de millones de hogares.