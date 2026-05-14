Vuelve y juega, Valentina Taguado y Johana Velandia se unen para nuevo programa, ¿con el canal RCN?

Valentina Taguado es el nombre de una de las figuras más populares del entretenimiento actual en el país, la influencer y locutora logró robarse el corazón de millones de personas a través de Los40 en el programa ‘Impresentables’. Allí, Taguado mostró su espontánea forma de ser, para luego llegar al reality más famoso de cocina: MasterChef Celebrity.

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Su paso por el canal RCN se extendió más al hacer parte del proyecto ‘¿Qué hay pa’ dañar?’, compartió set con el humorista Hassam y con la propia Johana Velandia, exintegrante de 'La Casa de los Famosos’. No obstante, el experimento no tuvo la longevidad esperada. El primero en abandonar el barco fue Hassam, y poco después, Taguado y Velandia también se desvincularon del proyecto, dejando un vacío sobre cuál sería su siguiente paso en la industria.

¿Cuál es el nuevo proyecto de Valentina Taguado?

Lejos de quedarse de brazos cruzados, Valentina continuó alimentando su comunidad con el show Todo se vale, junto a Valeria Aguilar. Pero la sorpresa para sus seguidores llegó recientemente cuando empezaron a circular clips que confirmaban el reencuentro de la “dupla dinámica”.

Esta vez no hay logos de grandes cadenas, Valentina Taguado y Johana Velandia han presentado ‘Me vale jerga’, un nuevo formato independiente donde se suma una ficha clave: el influenciador Erick Pabón. El trío ha comenzado a inundar las redes sociales con adelantos que dejan claro el tono del programa: humor negro, anécdotas sin censura y una crítica mordaz a la cotidianidad, elementos que siempre han caracterizado a las dos mujeres.

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La decisión de lanzar un formato propio fuera de los medios convencionales como RCN responde a una tendencia creciente entre los creadores de contenido. La libertad editorial que ofrece el entorno digital permite que personalidades como Taguado y Velandia exploten su estilo “impresentable” sin las restricciones que impone la televisión abierta en Colombia.

Los internautas no han tardado en reaccionar, celebrando el regreso de esta unión que, para muchos, fue lo mejor que dejó su breve paso por los formatos de RCN. Con ‘Me vale jerga’, las influenciadoras apuestan por la autogestión, demostrando que en la era del streaming, el talento y la conexión directa con el público valen más que cualquier contrato de exclusividad.

¿Quiénes hacen parte de ‘¿Qué hay pa’ dañar?

El equipo principal está conformado por la presentadora Jessica Bohórquez, recordada por su paso por el Canal RCN y programas juveniles, junto al experimentado comunicador y exparticipante de ‘MasterChef Celebrity’ Diego Sáenz, quienes aportan un balance entre el humor y el análisis de entretenimiento.

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Por otro lado, la franquicia mantiene su apuesta por el contenido multiplataforma con la versión dedicada a ‘La Casa de los Famosos’, la cual es liderada por Roberto Velásquez, quien se encarga de profundizar en los detalles más picantes y las polémicas que rodean el reality, consolidando así un ecosistema de contenido que conecta la televisión abierta con las redes sociales.