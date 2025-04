Valentina Taguado reveló por qué en un principio no quería a uno de sus compañeros de ‘Impresentables’

Valentina Taguado, es una de las locutoras más reconocidas de la radio juvenil en el momento, su carisma y personalidad tan espontánea la han llevado a seguir abriéndose camino en el entretenimiento. En sus inicios empezó como creadora de contenido, para después ser partícipe de reconocidos programas, como’Survivor: La Isla de los Famosos’ y ‘Con Ánimo de Ofender’. Actualmente, se encuentra grabando la nueva temporada de ‘MasterChef Celebrity’, por lo que ha estado ausente de su rol como presentadora en la emisora.

Por esta razón, Taguado ha tratado de estar presente en sus redes sociales para hablar con sus seguidores, por medio de la opción de caja de preguntas. En donde una de las preguntas le decían que diera el top 5 de sus novios, debido a que la han sólido vincular amorosamente con diferentes personas. Este listado compuesto por: Julián Román, Pipe Florez, Beéle, Juan Diego Alvira, Raúl Ocampo; y de ‘ñapa’, Camilo Pardo, de ‘Fucks News’.

¿A quién de Impresentables no quería Valentina Taguado?

En medio de las múltiples historias, Taguado comentó que se encuentra enferma en estos días, por lo que se fue para la casa de su compañero Pipe Flórez para que la cuidara. Pero también comentó que en un principio no lo quería, debido a la forma en que trabajaba y que consideraba que era muy “perezoso” y no era fácil planear el programa de todos los días. Cabe destacar, que cuando inició ‘Impresentables’, ninguno de los tres se conocían y en el caso de Pipe, no contaba con mucha experiencia haciendo radio.

Finalmente, Valentina indicó que esto con el paso del tiempo fue cambiando y que en realidad eran cosas que fueron puliendo con el tiempo y que ahora era una de sus personas favoritas. Tanto así que ahora los vinculan amorosamente, pero Pipe ha indicado en múltiples ocasiones que tiene novia e incluso ya ha ido al programa.

Valentina Taguado aclaró su relación con su compañero de ‘Impresentables’

Después de que los comentarios sobre que Taguado tenía algo con Pipe Flórez, ella salió por medio de su Instagram para aclarar la situación, esto después de ir a Los 40 Awards. Por lo que explicó: “La semana pasada Pipe era mi novio, ahora que me gusta Beéle, inicia una nueva semana y ya quiero saber quién ser a mi próximo cuentico según la gente, ¡Qué nervios! Si me vieran con mi mejor amigo, jurarían que estamos casados”

¿Qué edad tiene Valentina Taguado de Los 40?

La locutora cumplió sus 32 años el pasado 5 de abril durante la Los Premios India Catalina en Cartagena. Tres décadas donde no solo ha hecho parte de uno de los programas más relevantes de la radio, sino que se ha retado profesionalmente ahora como participante de Survaivor, ahora MasterChef, y también incursionó en algunos capítulos del famoso ‘Sin Ánimo de Ofender’ hace unos años.

En cuanto a la nominación que obtuvo junto a los ‘Impresentables’, no la ganarían, a pesar de la promoción que hicieron días previos. Quien se llevó la estatuilla fue Julián Pinilla por su contenido en redes sociales y el aporte que suele hacer con estos videos.