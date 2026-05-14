¿Sabía que el papá de Iván Cepeda tiene un monumento en Bogotá? Queda cerca a estación de TransMilenio

¿Usted sabía que en la capital colombiana hay un monumento dedicado al padre de Iván Cepeda? Pues sí, está ubicado en el sur de la ciudad, cerca de uno de los portales más concurridos del sistema TransMilenio.

En el paisaje urbano del sur de Bogotá, donde el asfalto de la Avenida de las Américas con carrera 74 soporta el peso del tráfico diario, se encuentra una estructura de metal que, para muchos, es solo un lugar de descanso.

Sin embargo, los rombos y líneas de colores del maestro Edgar Negret guardan una de las historias más punzantes de la democracia colombiana. El monumento “Tierradentro, rombos y estrellas” marca el sitio exacto donde, el 9 de agosto de 1994, fue silenciada la voz de Manuel Cepeda Vargas.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢 📲 >>> Iván Cepeda reaccionó con dureza tras supuestos audios de disidencias Farc a su favor y pidió fuertes sanciones

Iván Cepeda Iván Cepeda se pronuncia sobre el secuestro del papá de Luis Díaz (Foto X Iván Cepeda descargada 2 de noviembre 2023)

Manuel Cepeda no era un congresista cualquiera; era el último bastión de la Unión Patriótica (UP) en el Senado que había sobrevivido al exterminio sistemático. Aquella mañana de agosto, cuando salía de su hogar en el barrio Banderas con destino al Capitolio, sicarios dispararon contra su vehículo a la altura del barrio Mandalay.

Su asesinato fue la pieza final de un rompecabezas de horror que dejó más de 8.000 víctimas y cerca de 6.000 personas asesinadas en una persecución orquestada por agentes del Estado y grupos paramilitares.

El camino hacia la justicia fue largo y tortuoso. Liderado por su hijo, el hoy candidato presidencial e integrante del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro, y defensores como Alirio Uribe, el proceso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En 2010, el Estado fue declarado culpable por el crimen de Manuel, y en 2023, la Corte emitió una sentencia histórica reconociendo la responsabilidad estatal en el genocidio de la UP.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢 🟢 >>> ¿Campaña desde el exterior? Iván Cepeda pidió investigar a embajadora en Haití por presunto proselitismo

¿Quién ganaría la presidencia de Colombia entre Cepeda y De la Espriella?

Basado en los resultados de “La Gran Encuesta” (GAD3 para Noticias RCN) y la medición de Invamer (para Blu Radio y Noticias Caracol) de finales de febrero de 2026, Iván Cepeda ganaría la presidencia en un eventual enfrentamiento directo contra Abelardo de la Espriella. Según los datos analizados, Cepeda mantiene una ventaja sólida tanto en la intención de voto para la primera vuelta como en los escenarios simulados de balotaje. En el estudio de Invamer, Cepeda alcanza un 43,0% frente al 23,4% de De la Espriella en la primera vuelta, diferencia que se ensancha en la segunda vuelta, donde el candidato del Pacto Histórico obtendría un 59,4% de los apoyos frente al 37,4% del abogado.

Por otro lado, la encuesta de GAD3 muestra un panorama un poco más competitivo pero con la misma tendencia de liderazgo para la izquierda. En este sondeo, Cepeda encabeza la intención de voto con un 34% sobre un 26% de De la Espriella; sin embargo, en el escenario de segunda vuelta, el margen se estrecha a solo cinco puntos, con Cepeda obteniendo un 38% y De la Espriella un 33%. Esta diferencia sugiere que, si bien Cepeda es el favorito actual, De la Espriella logra capturar un voto de opinión significativo que podría convertir la elección en una disputa abierta, dependiendo de la movilización de los indecisos y las alianzas que se concreten tras las consultas de marzo.

>>> Esta nota tiene apoyos de inteligencia artificial curados por un periodista <<<