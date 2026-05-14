Hombre habría intentado asfixiar a vigilante en TransMilenio por cobrarle el pasaje: esto reveló el video

Un nuevo hecho de violencia dentro de TransMilenio volvió a encender las alertas sobre la convivencia, la seguridad y la forma en que se manejan los casos de evasión del pago dentro del sistema. Esta vez, el episodio ocurrió en la estación Calle 76, en el norte de Bogotá, donde un hombre que presuntamente intentó ingresar sin pagar el pasaje terminó enfrentándose con personal de vigilancia.

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De acuerdo con las versiones conocidas, el ciudadano estaba acompañado de otra persona cuando fue requerido por guardas de seguridad para que se devolviera y realizara el pago correspondiente. Sin embargo, la situación escaló rápidamente, parece ser que primero hubo una discusión verbal y luego una confrontación física que quedó registrada en video.

Las imágenes se difundieron rápidamente luego de la publicación inicial de versiones inexactas en redes sociales. Aquí se observa el momento en el que el hombre se abalanza contra una trabajadora de seguridad y la sujeta por el cuello, mientras otros integrantes del equipo intervienen para separarlo y controlar la situación. La escena generó indignación entre usuarios, no solo por la agresión contra la funcionaria, sino también porque el caso se suma a otros episodios de tensión dentro del sistema.

De la evasión al intento de asfixia: lo que grabaron las cámaras

En la grabación se observa la dinámica del incidente. El sujeto intenta cruzar la línea de torniquetes sin realizar el pago correspondiente. La trabajadora, adscrita al esquema de seguridad privada de la estación, bloqueó su paso de manera preventiva y le solicita que retroceda por lo que parece ser que le pide cancelar el valor del pasaje.

Después de un cruce verbal de pocos segundos, la situación escala drásticamente. El individuo se abalanza con agresividad sobre la mujer y, a la vista de decenas de pasajeros en hora de alto flujo, la sujeta fuertemente por el cuello. La gravedad de lo que sería estrangulamiento obligó a la reacción de emergencia de los demás miembros del equipo de vigilancia.

Vacíos de autoridad y riesgo operativo en las estaciones

Este altercado expone nuevamente el nivel de riesgo al que se somete el personal operativo de primera línea en la capital. Desde TransMilenio S.A. han reiterado en diversos comunicados que la problemática de los colados excede el daño financiero e impacta directamente la seguridad de la infraestructura operativa.

Según el manual de la comunidad usuaria de TransMilenio, la evasión del pago puede implicar el retiro inmediato del sistema y la aplicación de medidas contempladas en el Código Nacional de Policía y Convivencia. La entidad también advierte que las riñas, agresiones o empujones durante el acceso, permanencia o salida del sistema pueden derivar en medidas correctivas.

Hasta el momento, con la información disponible, no se conoce si el hombre involucrado fue capturado, identificado plenamente o si enfrenta alguna sanción por la agresión contra la guarda de seguridad y por la presunta evasión del pasaje y TransMilenio no ha emitido ningún comunicado por este suceso.