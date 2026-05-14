Natalia Betancourt recordó su icónico video que enamoró a más de uno durante el mundial 2014

Hay imágenes que quedan grabadas en la memoria colectiva, y en la historia de los mundiales para Colombia, la de Natalia Betancourt es una de ellas. A propósito de un nuevo trend viral impulsado por Inteligencia Artificial, la modelo y empresaria paisa ha vuelto a encender las redes sociales al recordar el clip que la catapultó a la fama internacional hace más de una década.

Corría el año 2014, y mientras la Selección Colombia disputaba los cuartos de final contra Brasil, las cámaras de la transmisión oficial captaron por apenas tres segundos el rostro de una joven en la tribuna. Ese “honey shot” no solo dio la vuelta al mundo, sino que capturó la atención de la mismísima Rihanna, quien publicó el video en sus redes sociales con el texto “Colombian cutie”. Hoy, gracias a la tecnología, ese instante cobra una nueva dimensión.

La IA expande el recuerdo del 2014

El reciente video compartido por Natalia en su cuenta de Instagram se suma a la tendencia de utilizar herramientas de IA para “completar” o “expandir” escenas icónicas. En el reel, se observa cómo la tecnología recrea el ambiente del estadio alrededor de su famoso primer plano, dotando de una profundidad cinematográfica a aquel momento de espontaneidad.

La publicación no tardó en llenarse de comentarios de nostálgicos que recordaron dónde estaban cuando la “curiosidad” de Rihanna convirtió a la colombiana en una celebridad de la noche a la mañana.

“A petición de ustedes... video trend, pero sin lA Porque hace 12 años no existía la IA como ahora... ¿o sí? Jajajaja”, expresó la modelo.

¿Qué ha sido de la “eterna” musa de la Selección?

A diferencia de muchos fenómenos virales pasajeros, Natalia Betancourt logró transformar sus tres segundos de fama en una carrera sólida. Tras el Mundial, dejó atrás su empresa de materiales de construcción para incursionar en el modelaje, participar en el Bailando por un Sueño y consolidarse como una de las creadoras de contenido más queridas del país.

Actualmente, Natalia combina su faceta de empresaria con la de madre, compartiendo con sus seguidores una vida equilibrada lejos de los escándalos.

Este tipo de contenidos pone de manifiesto cómo la Inteligencia Artificial está permitiendo que las figuras públicas reconecten con sus hitos históricos. Para Publimetro, el caso de Betancourt es el ejemplo perfecto de cómo un recuerdo análogo (de televisión tradicional) se adapta perfectamente a las narrativas de TikTok e Instagram, demostrando que el carisma de la antioqueña sigue tan vigente como en aquel julio de 2014.