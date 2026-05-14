“Era como Madonna”: Diana Hoyos recordó la euforia de la novela ‘Oye Bonita’ y su encuentro con Diomedes Díaz

Diana Hoyos se ha consolidado como una de las artistas más polifacéticas y respetadas de la industria del entretenimiento en Colombia, logrando un equilibrio perfecto entre su potente registro vocal y su gran capacidad actoral.Con una carrera que despegó gracias a su carisma en producciones inspiradas en la cultura popular, ha demostrado una versatilidad única para transitar desde el drama médico hasta las historias con sello regional.

Sin duda, el proyecto que cambió su vida para siempre y la catapultó a un nivel de fama que ni ella misma esperaba fue ‘Oye Bonita’ del canal Caracol. En una reciente entrevista con la emisora Vibra, la actriz abrió su corazón y recordó con nostalgia aquellos años en los que el vallenato y la actuación se mezclaron para darle el impulso definitivo a su trayectoria.

“Yo le debo a ‘Oye Bonita’ mi carrera, yo creo que el inicio de mi carrera (...) Eso fue como la locura”, confesó Hoyos, enfatizando que el impacto de la producción fue un fenómeno social difícil de procesar en su momento.

La actriz compartió detalles de la magnitud de su fama durante el auge de la novela, comparando la experiencia con la de las grandes estrellas del pop mundial. Según relató, el cariño del público costeño era tan desbordante que la logística de seguridad se veía superada constantemente.

“Yo recuerdo ir a un Carnaval de Barranquilla con Karol Márquez y eso era como si fuéramos Madonna. Me pusieron en una van y eso se movía así”, recordó entre risas, recreando el movimiento del vehículo ante la presión de los fanáticos que querían estar cerca de los protagonistas de la historia de amor que paralizaba al país cada noche.

El día que la parranda con Diomedes detuvo el rodaje

Uno de los puntos más altos de la entrevista fue la mención de su encuentro con el legendario Diomedes Díaz. Diana Hoyos recordó que, poco antes del fallecimiento del ‘Cacique de la Junta’, el elenco de la novela fue invitado a uno de sus conciertos para grabar escenas que serían incluidas en la trama. Sin embargo, el carisma del cantante y el ambiente festivo cambiaron los planes de producción.

“Nosotros estuvimos en concierto con Diomedes, nos invitó antes de que muriera. Íbamos a hacer las tomas para la novela, pero no salieron porque estábamos en parranda, parranda”, admitió la actriz, dejando ver que el espíritu del vallenato fue más fuerte que el cronograma de grabación.

Más allá de la fiesta, Hoyos destacó el profundo impacto que le causó ver la conexión de Diomedes con su gente. Para una artista en crecimiento, presenciar el magnetismo de Díaz fue una lección de humildad y admiración. La actriz expresó su asombro ante la euforia del público, una energía que, según sus palabras, solo se puede comparar con lo que generan los artistas más grandes de la historia.

Este recuerdo reafirma el legado cultural de ‘Oye Bonita’, una producción que no solo rindió homenaje a los clásicos del vallenato, sino que forjó el carácter profesional de una de las estrellas más brillantes de la Colombia actual, quien hoy, años después, mira hacia atrás con la gratitud de quien sabe que sus raíces están hechas de música, pueblo y grandes leyendas.