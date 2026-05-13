Ella es Carmen, una de las hijas menores de Diomedes Díaz junto a su última esposa, Consuelo Martínez

Diomedes Díaz mantuvo con Luz Consuelo Martínez una relación profunda que duró más de dos décadas, consolidándose como su último amor. Se conocieron cuando ella era apenas una adolescente en Bogotá, y tras años de amistad esa chispa se convirtió en un romance, que culminó en 2012 con una propuesta de matrimonio en París, frente a la Torre Eiffel él mismo le colocó un anillo de diamante y le prometió “entregarle su vida entera”.

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Fruto de su unión, El Cacique tuvo tres hijos: Fredy José, Carmen Consuelo y Katiuska. Estos jóvenes fueron el centro de la última etapa de vida del “Cacique de la Junta”, quien encontró en ellos un soporte fundamental durante sus años de mayor madurez personal, profesional y finalmente su partida.

La relación con Martínez no solo dejó un legado familiar, sino que se convirtió en un símbolo de lealtad tras dos décadas de compañía constante. Cabe resaltar, cuando entregó su vida entera a la mujer que lo acompañó hasta sus últimos días, consolidando así un núcleo que aún hoy es recordado por los seguidores del legado diomedista.

En sus redes sociales, Carmen, hija del medio dentro de la unión de Diomedes y Consuelo suele publicar algunos videos junto a su madre, aunque muchos seguidores del artista le dejan comentarios positivos, no suelen faltar los negativos. Unos hablan del parecido que tiene con su hermana Lili Díaz, hija de la famosa doctora Betsy Liliana y en otros los seguidores se pelean por quienes fueron las mujeres más quiso el cantante.

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En el último post junto a su madre, la joven acompaño el video con una famosa canción del Cacique que generó miles de comentarios en donde le recalcaban que no había sido hecha para Consuelo, a lo que la joven expresó:

“Me parece increíble que cada vez que hago un video con esta canción, siempre está el mismo comentario… Algo hermoso de las canciones de mi papá es que son para que todos las disfruten, no solo una persona específica. Por favor, dejemos esos comentarios fuera".

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Actualmente, Consuelo y sus hijos residen en Estados Unidos y la mujer ha dejado en claro la gran relación que sostiene con Martín Elías Jr, quien al culminar sus estudios académicos estuvo visitándolo. Fue allí que ella le obsequió nada más que un Rolex, acompañado con una camiseta del Cacique.