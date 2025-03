Diana Hoyos, una de las estrellas de Mujeres a La Plancha en Cali

Este sábado 15 de marzo, las caleñas y caleños tienen una cita imperdible con el el talento, el recuerdo y la energía femenina en el escenario de “Mujeres a la Plancha”, un show único que llegará a la ciudad para brindar una noche llena de risas, música y sorpresas. El evento, que se llevará a cabo en la Arena USC, Carlos Andrés Pérez Galindo, con su espectáculo, promete una experiencia inigualable para todos los asistentes.

PUBLICIDAD

También podría leer: ¿Con cuántos votos se aprobaría la consulta popular que convocó el presidente Petro?

Después de más de ocho años de éxito rotundo y con un recorrido de más de 700 funciones dentro y fuera de Colombia, Mujeres a la Plancha continúa siendo la propuesta más fresca y vibrante dentro del género de la música de plancha. Este año, con su nueva temporada “De Mil Colores”, la agrupación llevará a los asistentes a un viaje emocional repleto de nostalgia, amor, desamor y, por supuesto, las canciones que han acompañado a varias generaciones.

La nueva temporada destaca por una impresionante puesta en escena que combina luces que danzan al ritmo de la música, pantallas gigantes que envuelven al público en cada acorde y una explosión de colores que transforman cada canción en una experiencia visual inolvidable.

Todo esto se conjuga para dar vida a un espectáculo en el que la música y los efectos visuales se fusionan de manera magistral, llevando a los asistentes a revivir los momentos más emblemáticos de sus vidas.

Este año, el concierto de Mujeres a la Plancha en la Arena USC contará con un elenco de artistas de primer nivel, que serán los encargados de darle vida a esta nueva temporada.

En el escenario estarán Diana Hoyos, Laura Padilla, Shaira, Stefany y Laura Mayolo, un grupo de talentosas intérpretes que, con su carisma y energía, ofrecerán una noche llena de sorpresas, nuevas coreografías, y un repertorio que mezcla los grandes clásicos de la música de plancha con canciones frescas y actuales.

PUBLICIDAD

Cada una de estas artistas será la encargada de transmitir con su voz y presencia escénica la magia de un género que ha tocado los corazones de los colombianos durante años.

El público podrá disfrutar de un repertorio cuidadosamente seleccionado que incluye éxitos que marcaron historia, fusionados con nuevas canciones que, sin duda, se convertirán en los próximos clásicos.

Publimetro Colombia habló con una de las estrellas que pondrá a Cali a cantar los éxitos más recordados, Diana Hoyos, quien contó un poco sobre su experiencia en escena y lo que hace antes de cada show.

¿Cómo comenzó tu carrera artística y qué te motivó a incursionar en la música y la actuación?

Mi papá tenía una orquesta en Cali que se llamaba ‘La Gran Banda Caleña’, entonces toda mi familia por parte de papá, tiene que ver con la música, yo estudié música en la Universidad del Valle, en el Instituto Popular, ahí comencé toda mi parte artística, luego por cosas de la vida, me fue llevando a la actuación, pero desde que tengo uso de razón, toda la parte artística ha estado en mi vida y la he cultivado por mi familia y el entorno.

¿Qué significa para ti formar parte de un proyecto tan exitoso como “Mujeres a la Plancha”?

Yo estoy muy contenta de pode restar ahí, de poder compartir con las compañeras, con el equipo, con la banda maravillosa que tenemos, es un proyecto exitoso que siempre está muy bien recibido por el público, estoy muy agradecida y feliz de hacer parte de este proyecto.

¿Cómo te preparas para interpretar los grandes clásicos de la música de plancha en el escenario? ¿Cómo es el día antes del show para Diana?

Trato de descansar mucho, de no poner tantas cosas por hacer ese día, hay veces que no se puede, pero digamos que eso es lo que trato, sobretodo en el segundo show porque tenemos martes y miércoles. Particularmente esta temporada, es un show bastante exigente físicamente, bailamos, cantamos bastante, hay bastantes coreografías, entonces trato de estar calmada. Luego, llego al teatro, me maquillo, hago el calentamiento debido y salgo al show.

¿Qué es lo más desafiante de interpretar canciones tan emblemáticas en vivo?

Son canciones que a nivel vocal son bastante alto, era una época de grandes cantantes, iconos, granes melodías, son canciones que te exigen a nivel vocal, a nivel interpretativo también, son muy sentidas, son grandes retos de interpretar este tipo de canciones.

¿Hay alguna canción en particular dentro del repertorio de “Mujeres a la Plancha” que sientas una conexión especial?

Pues, uno siempre establece conexiones con las canciones, con ‘Ahí fue’, es una canción emblemática que nunca la había cantado y tiene frases con la que uno se identifica.

¿Cómo ha cambiado tu carrera profesional al participar en este tipo de espectáculos más centrados en la música en vivo?

Creo que he crecido mucho a nivel musical, vocal, a nivel de manejo de tarima, de manejo de público, de interacción con el público, me ha dado otras cosas que la actuación no da tanto y es la cercanía con el público, de poder estar ahí y ver la reacción en vivo de las cosa.

¿Cuál crees que es el secreto para conectar tanto con el público?

El ponerle corazón a todo lo que hago.