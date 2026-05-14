Martín Elías Jr habló de la importancia de su relación con Dayana Jaimes más allá de las polémicas

Martín Elías Jr. es el hijo del recordado cantante vallenato Martín Elías, ambos artistas que siguieron los pasos de uno de los máximos exponentes de la historia del vallenato, Diomedes Díaz.El joven se sumó a la generación de artistas de la familia, al nacer de la unión de Martín Elías con Caya Varón, mujer a la que conoció en la universidad para luego casarse prontamente.

Puede leer: Así recordaron las exparejas y madres de su hijos a Martín Elías, tras 9 años de su partida

El fin a su matrimonio llegaría en el 2014, quedando en buenos términos y así el artista fallecido consolidaría su segundo matrimonio con Dayana Jaimes, la famosa “Mona linda”, con quien tuvo a su segunda hija. El joven, que estaría en sus 17 años, ha trabajado arduamente por pulir detalles en su voz y en general como artista, siempre con el apoyo de su madre.‘

Con el apoyo incondicional de su madre, Caya Varón, tomó la decisión de trasladarse a Valledupar, la cuna del género, para sumergirse por completo en la cultura que su abuelo y su padre ayudaron a inmortalizar. Allí, entre ensayos extenuantes y la guía de maestros del acordeón, Martín Elías Jr. ha consolidado una carrera que hoy ya rinde frutos, demostrando que su lugar en la música no es solo un derecho de nacimiento, sino una posición ganada con esfuerzo, respeto y, sobre todo, mucho corazón.

¿Cómo es la relación de Martín Elías Jr y Dayana Jaimes, madre de su hermana?

En una entrevista, el joven artista habló de su inquebrantable relación con su hermana menor, Paula: “Es el regalo de mi papá porque lo que me queda aquí en al tierra, es ella. Yo siempre le digo a Dayana que yo en lo que pueda, tengo que velar por mi hermana, y de alguna manera es velar por ella también. Siempre estoy en pro de ayudar, de respetar y mantener una relación buena porque mi hermana es lo primordial“, expresó.

Le puede interesar: Martín Elías Jr confesó la razón que lo llevó a seguir los pasos de su padre en la música

Para luego decir que no quiere que su hermana crezca y vea alguna polémica en redes o en tv protagonizada por él y Dayana: “No quiero que sienta ese dilema porque lo único que le queda a mi hermana en familia, somos su mamá y yo, pues mi papá ya falleció y no quiero que vea peleas entre sus dos seres más queridos”.

Cabe resaltar que, las tensiones entre Dayana Jaimes y la familia de Martín Elías, especialmente con sus cuñada Lili Díaz y su madre Betsy Liliana, han sido motivo de debate público en múltiples ocasiones, alimentadas principalmente por indirectas en redes sociales.