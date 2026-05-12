Paloma Valencia explotó contra Abelardo de la Espriella por actitudes machistas hacia periodistas

La senadora Paloma Valencia rechazó el trato del candidato presidencial Abelardo de la Espriella hacia varias mujeres periodistas, exigiendo una disculpa pública tras una serie de incidentes recientes marcados por los ataques a la capacidad profesional e insinuaciones sexuales. La controversia estalló luego de que el abogado protagonizara fuertes desencuentros en medios de comunicación, desatando críticas por normalizar la violencia de género y la misoginia en el debate político nacional.

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A través de su cuenta de X, Valencia descalificó el comportamiento del aspirante, marcando una línea roja frente a lo que considera una vulneración inaceptable a la dignidad. “Las mujeres periodistas no tienen por qué aguantar bromas sexuales, insinuaciones ofensivas ni ataques personales por atreverse a preguntar. Ese es su oficio”, sentenció la congresista.

La legisladora fue enfática en que el ejercicio del periodismo exige garantías plenas. “Quien se equivoca en el trato debería reconocerlo y disculparse”, añadió Valencia. Esta declaración marca una profunda distancia con De la Espriella, quien apenas horas antes, en el espacio ‘Los candidatos en Sala de Prensa’ de Noticias Caracol, había minimizado cualquier roce con la senadora, asegurando con total confianza: “Paloma va a terminar aquí, apoyándome”.

Ataques personales y estigmatización en vivo

El pronunciamiento de la senadora responde a dos hechos puntuales que evidenciaron un patrón de hostilidad hacia comunicadoras que cuestionan al candidato. El primero ocurrió durante una entrevista con María Lucía Fernández. Ante una pregunta legítima sobre la ética en un eventual gobierno suyo, De la Espriella reaccionó descalificando la formación académica de la presentadora en pleno set de televisión.

Bajo el pretexto de explicar la diferencia entre ética y derecho, el candidato tachó la pregunta de “venenosa”. “La ignorancia es atrevida (…) tú no entiendes la diferencia porque tú no tienes formación”, afirmó el abogado, quien además recurrió a mencionar supuestos casos de acoso dentro del canal para evadir el cuestionamiento central, una maniobra que fue recibida por la audiencia como una forma de intimidación directa contra la periodista.

Acoso disfrazado de informalidad en la radio

El segundo episodio se registró en el formato radial y digital ‘Piso 8’. Durante la transmisión, el candidato cruzó los límites del entorno profesional al exhibir una fotografía personal en su teléfono móvil, presionando de forma reiterada a una de las periodistas de la mesa para que observara su pantalla, utilizando términos minimizadores como “cariño” y “niña”.

“¿Qué ves aquí, cariño? Acércala y dime qué ves ahí”, insistió De la Espriella al aire, justificando la acción bajo la premisa de que con esa imagen había ganado “votos del electorado femenino”. La situación se tornó aún más invasiva cuando el abogado hizo referencias explícitas a su propio cuerpo y a procedimientos estéticos, generando una evidente incomodidad en el panel y exponiendo a la comunicadora a una dinámica de lo que sería acoso escudada en el humor.

Más allá del hostigamiento directo en cabina, el episodio dejó en evidencia una profunda subestimación del papel de la mujer en el ejercicio democrático. Al justificar la exhibición de su fotografía asegurando al aire que con ella obtuvo “unos votos bien bacanos del electorado femenino”, De la Espriella reduciría el criterio político de las ciudadanas a la absoluta superficialidad.

Para distintos sectores ciudadanos y colectivos, estos episodios reflejan un machismo estructural que busca invalidar el rol de la mujer en la esfera pública mediante la burla o la agresión verbal. Mientras la exigencia de elevar el nivel del debate resuena impulsada por figuras como Valencia, De la Espriella ha justificado sus respuestas escudándose en que “como yo no soy político, no soy políticamente correcto”.