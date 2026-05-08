No se lo va a devolver: Conozca la millonada que cuesta el anillo de compromiso que le dio Alexa Torres a su ex

Lo que comenzó como un romance de redes sociales entre Alexa Torres y Jhorman Toloza ha escalado a un conflicto de bienes y seguridad personal. Mientras la influenciadora y su familia ejercen presión, Jhorman ha dejado clara su postura: el lujoso anillo de compromiso se queda con él.

Tras la polémica ruptura detonada por el comportamiento de Alexa con Tebi Bernal en La Casa de los Famosos, la joya se ha convertido en el símbolo de la disputa. A pesar de los reclamos de la familia de la creadora de contenido, Jhorman no tiene intenciones de devolver la pieza de alta gama. Según fuentes cercanas, el creador de contenido considera que el valor del anillo no compensa el daño emocional y la “traición” pública que sufrió.

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El conflicto ha tomado un tinte oscuro. En una reciente entrevista para Red Viral, Toloza denunció que la presión por el anillo y otros asuntos económicos ha llevado a los padres de Alexa a extremos peligrosos:

“Los papás me tienen amenazado de muerte... son groseros, atarbanes y se la pasan estafando a su propia hija”, afirmó Jhorman, sugiriendo que el interés de su ex por recuperar la joya de 15 millones es puramente monetario.

Por su parte, Alexa Torres no se ha quedado de brazos cruzados. Además de exigir la devolución de sus pertenencias, ha iniciado medidas legales contra su ex, acusándolo de irrumpir en su set de grabación y causar daños materiales en un ataque de celos.

Mientras la justicia determina quién tiene la razón, Jhorman se mantiene firme: para él, el anillo de 15 millones de pesos es un capítulo que no piensa cerrar entregando la joya, especialmente después de sentirse reemplazado ante las cámaras de televisión nacional.

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