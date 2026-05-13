El ‘Pechy Players’ mandó a “comer mondá” a críticos de De la Espriella tras reprochables ataques a periodistas

La confrontación entre el abogado Abelardo de la Espriella y la periodista Malú Fernández ha dejado de ser un episodio de tensión informativa para convertirse en una batalla campal de narrativas. Mientras las principales figuras del periodismo y la política denuncian un atropello a la dignidad de la mujer, han surgido voces en las redes sociales que, con un lenguaje cargado de vulgaridad y vehemencia, celebran lo que consideran una “victoria” del candidato sobre la prensa, como el influencer conocido como Pechy Players.

El punto más álgido de esta corriente lo protagonizó el influencer y candidato a la Cámara conocido como “El Pechy Players”, quien a través de un video difundido en sus canales digitales, arremetió contra quienes defienden a la periodista, utilizando expresiones de alto calibre que han encendido aún más la polémica.

“Esto es lo que pasa cuando usted pregunta una verga y le entierran la mondá. Él respondió con coherencia, quietecito y peinando. La gente es la mondá con la doble moral; él le respondió con coherencia y le ‘entierra la mondá’ y salen los otros a decir que es irrespetuoso, que se metió con una periodista; vayan, coman mondá. Opinen con coherencia”, expresó el influencer, rechazando tajantemente las acusaciones de irrespeto.

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A esta postura se sumó la cantante Marbelle, quien validó la respuesta de De la Espriella bajo la premisa de que la periodista “cosechó lo que sembró”. Con la frase “Preguntó y se le respondió… Con la vara que mides…”, la artista respaldó el trato del jurista en la red social X.

En la misma línea, el humorista Piter Albeiro cuestionó la solidaridad del gremio: “¿Ahora resulta que esa señora puede preguntar estupideces y todo el mundo la tiene que aplaudir?? Ahhhh bueno”, sentenció, poniendo en duda la calidad de las preguntas de Fernández.

Frente a este lenguaje de confrontación y descalificación, voces como la de la senadora Paloma Valencia han intentado devolver el debate a un plano de respeto institucional. Valencia fue enfática en que el oficio periodístico no debe ser motivo de ataques personales ni insinuaciones ofensivas.

“Las mujeres periodistas no tienen por qué aguantar bromas sexuales, insinuaciones ofensivas ni ataques personales por atreverse a preguntar. Ese es su oficio (...) La libertad de prensa exige también respeto por la dignidad de quienes preguntan”, afirmó la senadora del Centro Democrático.

Asimismo, Vicky Dávila, directora de la Revista Semana, reafirmó su apoyo incondicional a la profesional de Noticias Caracol, elevando la labor de Fernández a un pilar de la democracia: “Malú, una mujer talentosa y una profesional, en todo el sentido de la palabra. La quiero mucho y la admiro. Los periodistas están para preguntar lo que consideren, es un derecho, es la democracia, es la libertad de prensa”.

Vicky Dávila - Malu - De la Espriella Captura: Noticias Caracol

Por su parte, el periodista Matheo Gelves, radicado en Reino Unido, lamentó que la falta de “inteligencia emocional” del candidato sea celebrada por sectores del público. Según Gelves, la pregunta de Fernández fue “necesaria y respetuosa”, y su cuestionamiento al poder no debería derivar en una lluvia de insultos.

La irrupción de discursos como el de “El Pechy Players” pone de manifiesto un fenómeno preocupante en la política colombiana: la validación del insulto y la degradación del lenguaje como herramientas de comunicación política. Entre la “coherencia” que reclaman los seguidores de De la Espriella y el respeto a la libertad de prensa que exige el gremio, Colombia asiste a un espectáculo donde el rigor periodístico parece estar bajo el asedio de la viralidad y la agresión.

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