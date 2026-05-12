Viuda de Miguel Uribe reveló la razón por la que no apoyará a su suegro en elecciones presidenciales

María Claudia Tarazona sorprendió este lunes 11 de mayo de 2026 al confirmar públicamente que no respaldará la aspiración presidencial de Miguel Uribe Londoño y que, en cambio, apoyará la candidatura de Paloma Valencia en la carrera por la Casa de Nariño.

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La viuda de Miguel Uribe Turbay hizo el anuncio durante una entrevista con Blu Radio, donde explicó que tomó la decisión después de analizar el escenario electoral y revisar las más recientes encuestas presidenciales.

Según afirmó, el bajo nivel de intención de voto de Miguel Uribe Londoño fue uno de los factores determinantes.

“No supera el 1 %”: la frase que agitó la campaña presidencial

Durante la entrevista, Tarazona aseguró que actualmente ninguna medición ubica a Miguel Uribe Londoño por encima del 1 % de intención de voto, razón por la que considera necesario respaldar una candidatura con mayores posibilidades de consolidar apoyos políticos.

“He tratado de ser siempre solidaria y respetuosa de sus decisiones. Desafortunadamente, yo veo hoy que las encuestas no lo están favoreciendo a Miguel. En este momento creo que no hay ninguna encuesta que supere el 1 %”, afirmó.

Sus declaraciones rápidamente desataron reacciones dentro del Centro Democrático y en redes sociales, donde el tema se convirtió en motivo de debate político.

¿Por qué decidió apoyar a Paloma Valencia?

Tarazona explicó que, en medio del panorama político actual, considera que Paloma Valencia tendría más opciones de fortalecer un bloque político competitivo de cara a una eventual segunda vuelta presidencial.

Además, manifestó preocupación por lo que calificó como riesgos para la democracia colombiana y aseguró que el país atraviesa un momento decisivo.

“Hay que pensar en el país, el riesgo que tenemos de perder todo lo que conocemos como Colombia, la democracia”, expresó durante la entrevista.

También lanzó críticas al panorama político del país

En sus declaraciones, María Claudia Tarazona también hizo referencia a sectores cercanos al senador Iván Cepeda Castro y al presidente Gustavo Petro, señalando inquietudes frente al manejo político y territorial del país en medio del ambiente electoral.

Sus palabras volvieron a alimentar la polarización política que rodea las elecciones presidenciales de 2026, consideradas una de las campañas más tensas de los últimos años en Colombia.

“Nadie decidió por mí”: respondió a rumores

La abogada aseguró que la decisión fue tomada luego de una reflexión personal y familiar junto a sus hijas y rechazó versiones que sugerían presiones externas o intereses políticos detrás de su postura.

“Cuando una mujer toma una decisión, es más fácil decir que alguien decidió por ella”, afirmó.

El anuncio ocurre a pocas semanas de las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026 y todavía bajo el impacto político y emocional que dejó el asesinato de Miguel Uribe Turbay, ocurrido nueve meses atrás en Bogotá.