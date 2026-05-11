Así le respondió Paloma Valencia a viuda de Miguel Uribe tras darle la espalda a su suegro en presidenciales

La senadora y candidata por el Centro Democrático, Paloma Valencia, aceptó el respaldo político de María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, asumiendo el compromiso público de continuar con el legado del dirigente político. En un mensaje directo y de alto contenido emotivo, la candidata presidencial del Centro Democrático calificó la adhesión de la familia como “el gesto más grande y conmovedor” de su actual campaña electoral, marcando una línea clara sobre el rumbo de su propuesta.

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La respuesta de Valencia se produce luego de que Tarazona hiciera oficial su apoyo, argumentando que esa era la voluntad expresa de su difunto esposo y subrayando la necesidad de evitar a toda costa que Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico llegue al poder. Ante estas contundentes declaraciones, la senadora optó por centrar su réplica en el significado de la figura de Uribe para la política nacional, alejándose de las disputas internas para concentrarse en la coyuntura del país.

“Cuidaré su legado con respeto y responsabilidad”, Valencia

Paloma Valencia no escatimó en reconocimientos hacia quien fuera su compañero de bancada, a quien perfiló como un ejemplo de ética pública. “Miguel fue mi amigo, un demócrata en todo el sentido de la palabra, un competidor respetuoso como pocos, un hombre que entendía que la política debía hacerse con altura, firmeza y decencia”, aseguró la congresista.

Para la candidata, la decisión de la viuda no representa únicamente un impulso en las encuestas, sino una transferencia directa de una supuesta responsabilidad histórica. En su pronunciamiento, enfatizó que de ahora en adelante su proyecto asume la tarea de representar a los sectores que confiaban en el fallecido senador, prometiendo explícitamente “honrar sus banderas”.

El llamado a proteger las instituciones frente a la crisis

Más allá del agradecimiento personal y de la alianza electoral, Valencia utilizó su respuesta a Tarazona para lanzar una advertencia urgente sobre el estado del Estado de derecho en Colombia. La congresista planteó que el homicidio de Uribe, que definió como una “tragedia tan dolorosa y tan difícil”, debe transformarse obligatoriamente en un punto de inflexión cívico para el electorado nacional.

“Este país merece unirse alrededor de la defensa de la democracia frente a quienes la desprecian o quieren debilitarla”, sentenció Valencia. Con esta postura, la campaña busca consolidar un frente de unidad institucional, exigiendo a los ciudadanos entender la crisis de seguridad actual como un momento crítico donde “el país debe estar por encima de cualquier diferencia”.

Gratitud en medio de un país en duelo

El cruce de declaraciones entre ambas mujeres refleja el fuerte peso del luto en la actual contienda de la derecha colombiana. Mientras Tarazona denunció previamente la realidad insostenible de una nación violenta que obliga a niños a llorar a sus padres asesinados, la cual afecta sin importar el parido político, como también fue el caso de Cepeda que perdió a su padre a causa de la violencia. Paloma Valencia contestó desde la contención, respetando el profundo dolor del núcleo familiar.

“Gracias María Claudia. Recibo tu confianza con enorme gratitud”, concluyó la senadora. Con esta aceptación, Valencia sella un pacto que redefine las fuerzas de su partido, buscando canalizar el duelo familiar que ha sido muy mediático por como sucedió hacia una plataforma política enfocada en la protección institucional, en la que buscan llegar a la Casa de Nariño.