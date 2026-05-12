Tragedia en pleno rodaje: murió famosa actriz tras ser atropellada mientras grababa un comercial

El mundo del entretenimiento ruso se encuentra conmocionado tras confirmarse la muerte de la actriz y modelo Ksenia Dobromilova, de 34 años, quien perdió la vida mientras participaba en la grabación de un comercial en una vía de Moscú.

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Según reportes internacionales, la artista fue atropellada por una motocicleta mientras realizaba escenas para una producción audiovisual en una carretera abierta al tránsito. El impacto ocurrió cuando el conductor, que presuntamente circulaba a alta velocidad, perdió el control del vehículo y terminó embistiéndola.

Tras el accidente, equipos de emergencia llegaron rápidamente para auxiliar a la actriz. Testigos y personal del rodaje intentaron practicar maniobras de reanimación mientras esperaban atención médica especializada.

Sin embargo, las heridas sufridas por Ksenia Dobromilova fueron extremadamente graves y la actriz murió pocos minutos después del impacto.

La noticia rápidamente generó reacciones en redes sociales y medios internacionales, especialmente entre seguidores de la modelo y figuras de la industria del entretenimiento ruso.

Investigan posibles fallas de seguridad durante la grabación

El caso ahora es investigado por las autoridades rusas, que buscan establecer qué ocurrió exactamente durante el rodaje y si existieron negligencias por parte de la producción audiovisual.

De acuerdo con información entregada por la Inspección Estatal de Tránsito, en la zona donde se realizaba la grabación no había señalización preventiva ni estructuras de seguridad que alertaran a otros conductores sobre la actividad que se desarrollaba en la carretera.

Ese detalle encendió la polémica y abrió fuertes cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad bajo las cuales se estaba realizando el comercial.

Las autoridades confirmaron que el motociclista involucrado permanece bajo custodia mientras avanzan las investigaciones judiciales.

Un tribunal ruso ordenó que cumpla prisión domiciliaria durante dos meses mientras se determina su responsabilidad en el accidente que terminó con la vida de la actriz.

¿Quién era Ksenia Dobromilova?

Ksenia Dobromilova era una reconocida actriz y modelo dentro de la industria publicitaria y de moda en Rusia.

Durante su carrera participó en múltiples campañas comerciales, producciones audiovisuales y proyectos relacionados con televisión y fotografía, consolidando además una importante comunidad de seguidores en redes sociales.

La artista compartía constantemente contenido sobre su vida profesional, sesiones fotográficas y proyectos personales, convirtiéndose en una figura influyente dentro del modelaje comercial ruso.

Tras conocerse su muerte, colegas, seguidores y figuras del entretenimiento comenzaron a publicar mensajes de despedida destacando su carisma, profesionalismo y trayectoria.