Luisa Castro publicó su última conversación con su ex pero se le escapó un detalle importante

Luisa Castro le mostró a sus seguidores que tiene muy presente a su último exnovio, o al menos eso es lo que piensan muchos internautas, ya que compartió en una historia la última conversación que tuvo con él. Pero no se percató de un detalle bastante revelador.

La joven estuvo en la mira de muchos usuarios de las redes sociales después de confirmar a través de una publicación en Threads que una de sus exparejas terminó haciéndole una mala jugada, ya que descubrió que tenía unas fotos de su amiga completamente desnuda.

A propósito de esto, varios seguidores de la influencer quedaron con ganas de saber más del asunto, desde cómo se desarrolló la discusión hasta el nombre de su expareja. Sin embargo, no hubo otro pronunciamiento de su parte respecto a este tema.

Pero no fue lo último que Luisa Castro le informó a sus seguidores en relación a sus exnovios, ya que a través de una dinámica de preguntas y respuestas le pidieron que mostrara la última conversación que tuvo con su exnovio.

En la captura se ve que están hablando sobre almorzar y sobre lo que parece ser el contenido de uno de los videos de Castro, dejando ver que el su ex la motivaba a seguir adelante y a esforzarse. Sin embargo, un par de usuarios de Instagram detectaron un detalle importante y muy revelador en esta publicación.

“Se fijaron que al contacto no le aparece foto de perfil? Es decir que alguno de los dos decidió bloquear a su ex, o él no la tiene a ella en su lista de contactos”, se puede leer en uno de los comentarios de una publicación de Instagram que rescató la historia de Luisa Castro, dejando en evidencia un comprometedor escenario.

Por otro lado, otro usuario de Instagram dejó ver un detalle revelador sobre esta captura de pantalla: “O sea que todavía tiene al ex agregado y sin borrar la conversación”.

Finalmente, el resto de los comentarios dentro del post hablan sobre cómo le hablaba su ex, indicando que se trataban de mensajes “fríos” y poco románticos.