Mamá de Maluma reveló cuál fue el momento más difícil que atravesaron como familia

Juan Luis Londoño Arias más conocido como Maluma,se ha consolidado como uno de los máximos exponentes del género urbano en Colombia y a nivel global, destacándose por su versatilidad para navegar entre el reggaetón, el pop y la música regional mexicana. El miércoles 28 de enero de 2026, el artista llegó a su cumpleaños número 32, un momento que lo encuentra en una etapa de gran madurez tanto profesional como personal.

Puede leer: ¿Se acabo?, Maluma fue captado en supuesta discusión con su pareja, Susana Gómez

Detrás del brillo de los diamantes, los aviones privados y el éxito se esconde una historia de resiliencia familiar que pocos conocían en detalle. Marlli Arias, la madre del astro colombiano, ha conmovido a sus seguidores tras abrir su corazón y revelar detalles inéditos sobre cómo vivió su proceso de divorcio de Luis Alfonso Londoño, padre del artista.

El fin de una era y el inicio del caos

Aunque el divorcio ocurrió cuando Maluma tenía apenas 10 años, las cicatrices y los aprendizajes de aquel proceso siguen resonando en el núcleo familiar. En una reciente y emotiva declaración a través de sus redes sociales, Marlli recordó la etapa en la que su hogar en Medellín se desmoronó. “Fue un momento de mucha incertidumbre. Sentir que el pilar de tu casa se va y quedar con la responsabilidad de dos hijos es un peso que solo quienes lo hemos vivido entendemos”, confesó la madre del artista.

El divorcio no solo trajo una ruptura emocional, sino una crisis económica que obligó a la familia a cambiar drásticamente su estilo de vida. Sin embargo, fue en ese escenario de “caos”, como ella misma lo describe, donde nació la chispa emprendedora del hoy ídolo global.

Le puede interesar: Carlos Torres respondió a los ataques contra el personaje de Sky de la última temporada ‘La Reina del Flow’

A pesar del dolor inicial y de los años en los que la distancia marcó la relación entre los padres del cantante, hoy la realidad es muy distinta. Marlli reveló que el tiempo y, sobre todo, la llegada de su nieta París, han sido el bálsamo definitivo.

“El amor se transforma, no va ser el del día 1, ya nosotros somos una familia, unos abuelos que tienen a París, unos padres que tenemos a Juan y a Manu y lo mejor para todos es él con su pareja, yo con mi pareja”, afirmó. La madre del intérprete de ‘Hawái’ enfatizó que, aunque el matrimonio terminó, el concepto de familia se transformó y se fortaleció gracias al amor incondicional que sus hijos les brindaron durante la tormenta.

¿Quién es la pareja sentimental de Maluma?

Susana Gómez es arquitecta y cuenta con un emprendimiento de joyas llamado Sileo en Colombia y Miami. Su relación con Maluma empezó en el año 2020 cuando surgieron los primeros rumores de romance entre la pareja. Después de verlos tomados de la mano en diversas ocasiones, finalmente confirmaron su relación en diciembre del mismo año.

Antes, Susana estuvo casada con un empresario y el cantante había estado en una relación con Natalia Barulich, pero se terminó en 2019. Ambos se conocía hace un tiempo, eran amigos, ya que compartían un grupo de conocidos en común y Susana lleva una muy buena relación con la familia del artista.