Daniela Álvarez preocupó al revelar que se sometió a biopsia nuevo problema de salud

Daniela Álvarez volvió a generar preocupación entre sus seguidores luego de revelar que enfrenta un nuevo procedimiento médico relacionado con su salud. La barranquillera contó en sus redes sociales que le apareció nuevamente una “masita” en el cuello, situación que obligó a realizarle exámenes especializados y una biopsia para determinar el origen del nódulo.

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La ex presentadora del Desafío compartió imágenes desde el centro médico donde fue atendida y explicó que este problema estaría relacionado con un tratamiento estético al que fue sometida hace más de una década durante su preparación para Miss Universo.

Daniela Álvarez habló sobre el tratamiento que afectó su tiroides

A través de sus historias de Instagram, la modelo recordó uno de los momentos que marcó su salud años atrás y confesó que el procedimiento para adelgazar terminó afectando su tiroides.

“Hace 10 años atrás yo tuve un bocio, producto de que antes de ir a Miss Universo me estaban inyectando para adelgazar. Era uno de los protocolos que siempre se hacían en ese momento como reina y fue un grave error porque eso me dañó la tiroides”, relató Daniela.

La barranquillera explicó que esta no es la primera vez que enfrenta esta situación médica.

“Otra vez me está creciendo esa bolita”

Según contó, años atrás ya le habían detectado una masa similar en el cuello y en ese momento logró tratarla con yodo. Sin embargo, recientemente volvió a notar que el nódulo reapareció.

“15 años después otra vez me está creciendo esa bolita que alguna vez tuve y ya me la habían quitado con yodo y ahora resulta que otra vez está creciendo y me van a hacer una biopsia”, explicó.

La noticia rápidamente generó reacciones entre sus seguidores, quienes comenzaron a enviarle mensajes de apoyo y preocupación por su estado de salud.

Daniela Álvarez se tomó el procedimiento con humor

A pesar de la situación, Daniela intentó mantener la tranquilidad y hasta hizo bromas sobre el procedimiento médico, asegurando que las experiencias difíciles que ha vivido en el pasado le han dado fortaleza.

“Cuando has pasado por cosas realmente dolorosas, ya esto es solo un pellizquito”, comentó mientras esperaba la biopsia.

La exreina también reveló que la intervención se realizó muy cerca de una zona delicada relacionada con su voz, aunque finalmente todo salió bien.

“El doctor diciéndome que estaba a 5 milímetros de mi nervio de la voz, pero quedé perfecta, puedo hablar, puedo cantar”, expresó entre risas.

Daniela Álvarez volvió a recibir mensajes de apoyo

Desde 2020, Daniela Álvarez ha compartido abiertamente cada etapa de su proceso médico, especialmente después de sufrir una isquemia tras una cirugía para retirar una masa abdominal, situación que terminó provocando la amputación de su pierna izquierda.

Desde entonces, la barranquillera se convirtió en símbolo de resiliencia para miles de personas, quienes nuevamente reaccionaron con mensajes de cariño y fuerza tras conocer este nuevo episodio relacionado con su salud.