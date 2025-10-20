Daniela Álvarez, en medio de lágrimas, habló de su dolorosa ruptura con su exnovio, Lenard Vanderaa

Daniela Álvarez es una de las figuras más representativas del entretenimiento en Colombia, construyendo así una carrera que lleva varios años y por ende, destacándose en facetas como presentadora, modelo y empresaria. Desde hace varios años, la barranquillera sostiene una relación con Daniel Arenas, sin embargo, antes de esta unión tuvo un amorío con Lenard Vanderaa.

Vanderaa es un actor español que se conoció con Daniela desde hace varios años, sosteniendo así un sólido noviazgo. Sin embargo, durante un tiempo estuvieron separados y habría sido allí, donde se dieron los problemas de salud de la barranquillera y por ende, su amputación.

Si bien, Lenard se dejó ver acompañando a Daniela durante este difícil proceso, lo cierto es que luego de un tiempo se confirmó su ruptura, donde el hombre se convirtió en blanco de críticas por, al parecer, haber dejado a la presentadora en medio de su peor momento.

Aunque ninguno de los dos se había referido a este tema, recientemente Daniela Álvarez estuvo haciendo parte del pódcast con Karolina Martínez, donde la exreina de belleza aseguró:

“Me causa mucho sentimiento porque me acordaste de una persona que amé mucho, que quiero mucho, que admiro mucho, con la que yo me equivoqué. Porque cometí errores por mi vulnerabilidad, por el estado confuso en el que me encontraba y te hablo de mi expareja, Lenard.

Él me acompañó en el momento más difícil de mi vida y cinco meses después de mi amputación, Lenard se fue para Mallorca, nosotros terminamos, pero muchas personas lo juzgaron injustamente pensando que él me había dejado a mí, me había abandonado porque yo había perdido una pierna.

Lenard jamás me abandonó, nunca me abandonó, fue el ser más incondicional conmigo y fui yo quien me equivoqué con él por el momento que estaba pasando, fui yo quien tomó un avión y se fue hasta donde él y le dijo perdóname", fueron las declaraciones que añadió Daniela Álvarez.

Seguidamente, la también empresaria resaltó que este momento le dejó un gran aprendizaje, sobre el perdón, pero la importancia también de perdonarse a ella luego de dejar ir una gran persona para su vida: “No había estado a la altura, al amor, al respeto. Siempre hará de la parte especial de mi vida”.

¿Cuál es el negocio de Daniela Álvarez?

El negocio de Daniela Álvarez es una boutique, negocio con el que cuenta desde hace varios años. La barranquillera cuenta con diversos diseños para todos los gustos, que van desde vestidos de baño hasta set de lino, pantalones y blusas, con detalles playeros y también unicolor. La exreina de belleza cuenta con algunas sedes en ciudades como Barranquilla y Santa Marta.

Cabe resaltar que Daniela también cuenta con su propia fundación, la cual lleva su mismo nombre y con la que busca ayudar a personas con discapacidad, ya que los procesos de recuperación no terminan siendo para nada sencillos.