Daniela Álvarez habló de la experiencia paranormal que vivió, “se van a morir o van a tener un suceso muy difícil”

Daniela Álvarez es una conocida presentadora y exreina de belleza, quien se ha destacado en la industria del entretenimiento desde hace más de diez años, alcanzando así una amplia acogida entre los televidentes. Además de convertirse en sinónimo de fuerza y resiliencia tras su duro proceso de salud en medio de la amputación de una de sus piernas.

Álvarez, a sus 37 años de edad, la barranquillera ha logrado ser parte de grandes marcas, en las cuales ha seguido mostrando su talento de principio a fin, lo que la ha llevado a formar parte de diferentes programas y en medio de una de sus recientes apariciones estuvo haciendo parte de ‘Boom TV’, donde habló de la experiencia paranormal que vivió:

“Es algo de lo que no hablo porque sé que muchas personas me tildarían loca, literal. Yo cuando tenía 15 años estaba en San Andrés y vi con mis propios ojos un alien (...) Como lo que dibujan la cara, los ojos grandes, color amarillo, no me había tomado nada, porque nunca me he tomado nada (...) Yo vi un alien en una hamaca y me miró de una manera muy amigable muy sonriente, fue muy bueno conmigo. Pero, que dicen que las personas que ven un alien se van a morir o van a tener un suceso muy difícil en su vida y tuvo todo que ver, me miró con amabilidad, cosa más rara. Subí las escaleras y puedo decir que al mirarlo parpadeaba, cerraba los ojos y abría los ojos como diciendo ¿será lo que estoy viendo es real?“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Daniela Álvarez.

Cabe resaltar que la presentadora vinculó este hecho con la situación que salud que vivió, siendo esta una de las etapas más complejas, pero la cual logró reforzar su fe de manera poderosa, estando acompañada, por supuesto, por su familia, quien es lo más importante para ella.