Exnovio de Daniela Álvarez rompió el silencio ante lágrimas de la presentadora al recordar su relación

Daniela Álvarez se dio a conocer en la televisión colombiana, luego de su participación en el Concurso Nacional de Belleza, alcanzando así una amplia acogida entre el público, para posteriormente darle paso a su rol como empresaria y presentadora. Sin embargo, su vida dio un giro luego de complicaciones en su salud que trajeron consigo la amputación de una de sus piernas.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Daniela Álvarez mostró el sueño que cumplió acompañada de su prótesis, “gracias por creer en mí”

Luego de afrontar con fe esta dura etapa de su vida, Daniela siguió adelante con cada uno de sus proyectos profesionales, demostrando, por supuesto, el apoyo que ha recibido por parte de su familia. Para aquel momento, la barranquillera sostenía una relación con Lenard Vanderaa, un actor español, quien fue su apoyo, sin embargo, meses más tarde se confirmó su ruptura.

Tras su separación, las críticas por varios de sus seguidores no faltaron, destacando que la había abandonado por su amputación. Aunque la expareja no se refirió al tema para aquel momento, hace pocos días Daniela en medio de una conversación en ‘Dermatología sin censura’ se refirió a esta etapa de su vida.

"“Me causa mucho sentimiento porque me acordaste de una persona que amé mucho, que quiero mucho, que admiro mucho, con la que yo me equivoqué. Porque cometí errores por mi vulnerabilidad, por el estado confuso en el que me encontraba y te hablo de mi expareja, Lenard.

Él me acompañó en el momento más difícil de mi vida y cinco meses después de mi amputación, Lenard se fue para Mallorca, nosotros terminamos, pero muchas personas lo juzgaron injustamente pensando que él me había dejado a mí, me había abandonado porque yo había perdido una pierna.

Lenard jamás me abandonó, nunca me abandonó, fue el ser más incondicional conmigo y fui yo quien me equivoqué con él por el momento que estaba pasando, fui yo quien tomó un avión y se fue hasta donde él y le dijo perdóname", fueron las declaraciones que añadió Daniela Álvarez.

PUBLICIDAD

Tras sus sorpresivas declaraciones, los comentarios no se hicieron esperar de familiares, amigos y seguidores de la presentadora e incluso esperando la reacción del mismo Lenard Vaderaa, quien horas más tarde no dudó en referirse a este tema.

“Solo tú y yo sabemos todo lo que vivimos… y volvería a estar ahí para ti las veces que hiciera falta”, agregó el exnovio de Daniela Álvarez, recibiendo así más de 250 comentarios, entre los que se destacó el hermano de la presentadora Ricky Álvarez, quien añadió “Awww, qué tierno”.