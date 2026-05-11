Orlando rompió récord histórico de turistas y los colombianos tienen mucho que ver en el fenómeno

Viajar a Orlando sigue siendo uno de los planes favoritos para miles de colombianos y las cifras lo confirman. La ciudad estadounidense, reconocida mundialmente por sus parques temáticos y experiencias de entretenimiento, alcanzó en 2025 la cifra más alta de visitantes de toda su historia: 76,7 millones de turistas.

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El anuncio fue realizado por Visit Orlando, la Asociación Oficial de Turismo de Orlando, durante el evento anual de la Semana Nacional de Viajes y Turismo realizado en el Orange County Convention Center.

El crecimiento representó un aumento del 1,8 % frente a 2024, consolidando nuevamente a Orlando como el destino más visitado de Estados Unidos.

Colombia, entre los países que más viajaron a Orlando

Uno de los datos que más llamó la atención fue el crecimiento del mercado colombiano. Según Visit Orlando, durante 2025 llegaron 360.000 viajeros colombianos a la ciudad, una cifra récord que representó un aumento del 5 % frente al año anterior.

Con esto, Colombia se posicionó como el quinto mercado internacional más importante para Orlando, solo detrás de Canadá, Reino Unido, Brasil y México.

“Colombia registró otro año récord en visitantes hacia Orlando en 2025”, aseguró Casandra Matej, quien destacó además el fortalecimiento de las conexiones y el interés de los viajeros colombianos por el destino.

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¿Por qué Orlando sigue siendo tan atractivo?

Aunque Orlando es conocida principalmente por sus parques temáticos, la ciudad ha logrado ampliar su oferta turística con experiencias que van mucho más allá de las montañas rusas.

Actualmente, el destino cuenta con:

Algunos de los parques temáticos y acuáticos más famosos del mundo

Restaurantes reconocidos por la Guía Michelin

Eventos deportivos y conciertos internacionales

Experiencias de compras y entretenimiento

Opciones de naturaleza y aventura al aire libre

Además, Orlando se mantiene como uno de los principales destinos de reuniones y eventos empresariales en Estados Unidos.

Los mercados que rompieron récord

Aunque Canadá se mantuvo como el principal mercado internacional con más de 1,1 millones de visitantes, el turismo desde ese país cayó un 13,3 % en comparación con 2024.

Sin embargo, otros mercados lograron compensar esa disminución. Estados Unidos, México, Colombia y Japón alcanzaron cifras históricas de visitantes durante 2025.

De hecho, uno de los movimientos más importantes del año fue el lanzamiento de vuelos directos entre Orlando y Tokio, convirtiéndose en la primera conexión aérea directa de Florida con la región Asia-Pacífico.

Así quedó el ranking de visitantes internacionales

Los principales mercados internacionales de Orlando en 2025 fueron:

Canadá – 1.119.300 visitantes Reino Unido – 933.500 Brasil – 736.300 México – 458.500 Colombia – 360.000

Orlando sigue creciendo como potencia turística

Del total de viajeros registrados en 2025, el 81 % correspondió a turismo de ocio, mientras que el segmento de reuniones y grupos también mostró crecimiento, alcanzando 5,8 millones de visitantes.

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Las cifras reflejan cómo Orlando continúa fortaleciéndose como uno de los destinos turísticos más importantes del mundo, especialmente para viajeros latinoamericanos que buscan experiencias familiares, entretenimiento y compras.

Y entre todos ellos, los colombianos siguen consolidándose como protagonistas del fenómeno.