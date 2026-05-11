¿Es colombiano? Nació Fernando, el hijo de Luis Díaz que ya emociona a los hinchas de la Selección Colombia

El fútbol colombiano amaneció este lunes 11 de mayo con una noticia que emocionó a miles de hinchas, nació Fernando, el tercer hijo de Luis Díaz y su pareja Geraldine Ponce. La llegada del bebé rápidamente se volvió tema de conversación en redes sociales, donde seguidores de la Selección Colombia y fanáticos del guajiro llenaron internet de mensajes de felicitación.

Le puede interesar: “Una vida llena de amor”: Gera Ponce celebra 10 años junto a Luis Díaz y la llegada de su tercer hijo

El pequeño Fernando llega en uno de los momentos más importantes de la vida del futbolista, tanto en lo personal como en lo deportivo. Mientras sigue brillando en Europa y consolidándose como una de las máximas figuras colombianas del fútbol internacional, Lucho ahora celebra una nueva alegría familiar.

Las redes reaccionaron al nacimiento del hijo de Luis Díaz

La noticia comenzó a circular desde las primeras horas de este lunes y generó una ola de reacciones entre los seguidores del atacante colombiano. En Facebook, Instagram y X, cientos de usuarios destacaron el gran momento que atraviesa el jugador y celebraron la llegada del nuevo integrante de la familia Díaz Ponce.

Fernando se suma al hogar que Luis Díaz y Geraldine ya habían formado junto a sus hijas Roma y Charlotte, quienes suelen aparecer en las publicaciones familiares del futbolista y se han ganado el cariño de los aficionados.

“Lucho” suele compartir varios momentos de su vida privada con sus seguidores, especialmente los relacionados con su familia, uno de los pilares más importantes en su carrera.

Luis Díaz atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera

La llegada de Fernando coincide con una temporada soñada para el colombiano en Europa. Luis Díaz se ha convertido en una de las grandes figuras del Bayern Múnich, equipo con el que recientemente logró conquistar la Bundesliga y donde ha sido clave en el frente de ataque.

El extremo colombiano viene destacándose por sus goles, asistencias y actuaciones decisivas tanto en competencias locales como internacionales, consolidándose además como referente absoluto de la Selección Colombia rumbo al Mundial de 2026.

Su presente deportivo, sumado a la conexión emocional que mantiene con los colombianos por su historia de superación y sus raíces en Barrancas, La Guajira, lo tienen hoy como uno de los futbolistas más queridos del país.

La familia del guajiro sigue creciendo mientras su carrera deportiva atraviesa uno de los capítulos más exitosos y emocionantes de los últimos años.