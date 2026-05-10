Así luce hoy ‘Yosi Toko’: la recordada presentadora de ‘Do Re millones’ vive lejos de Colombia

Muchos televidentes todavía recuerdan a ‘Yosi Toko’, la carismática modelo y presentadora que se convirtió en una de las figuras más llamativas del programa ‘Do Re millones’, gracias a su espontaneidad, sus trajes típicos y la famosa frase con la que el público la identificaba cada tarde en la televisión colombiana.

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Aunque han pasado más de diez años desde el final del exitoso concurso emitido por Caracol Televisión, recientemente volvió a despertar curiosidad entre los usuarios en redes sociales qué ocurrió con la recordada figura del programa y cómo luce actualmente lejos de las pantallas.

La nueva vida de ‘Yosi Toko’, la famosa modelo de ‘Do Re millones’ que aún recuerdan en Colombia

La mujer, cuyo nombre real es Bibi Kim, dejó Colombia hace varios años y actualmente vive en Estados Unidos, donde construyó una nueva vida alejada del mundo de la televisión.

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La recordada integrante de ‘Do Re millones’ fue localizada recientemente por usuarios en redes sociales, especialmente en Instagram, donde comparte detalles de su vida personal, familiar y algunos de sus proyectos actuales.

En redes sociales, varias personas volvieron a hablar de ella recordando la frase “pasa, pasa el saxofón”, una de las expresiones más populares del programa que presentaban César Escola, Mauricio Vélez y Marcelo Cezán.

Durante su paso por el exitoso formato de entretenimiento, ‘Yosi Toko’ era la encargada de acompañar al maestro César Escola y entregar los instrumentos musicales que ayudaban a seleccionar a los participantes del público.

Su presencia rápidamente se convirtió en una de las favoritas de los televidentes, quienes destacaban tanto su carisma como su belleza.

Ahora, lejos de los estudios de televisión en Colombia, Bibi Kim vive una etapa completamente distinta enfocada principalmente en su familia.

Según se ha conocido a través de sus publicaciones, la exmodelo se graduó en 2023 de la Pepperdine University, uno de los logros personales que más orgullo le ha generado en los últimos años.

Además, mantiene una relación sentimental estable desde hace más de una década y en 2016 se convirtió en madre de una niña llamada Miniso, a quien constantemente dedica mensajes y fotografías en sus redes sociales.

En varias publicaciones, la recordada figura televisiva ha dejado claro que su hija se convirtió en “el gran amor de su vida”, razón por la que actualmente concentra gran parte de su tiempo en acompañarla y brindarle una crianza llena de amor y atención.

Aunque muchos pensaban que la exintegrante de ‘Do Re millones’ había perdido contacto con Colombia, lo cierto es que sigue guardando un profundo cariño por el país.

Incluso, en algunas de sus publicaciones ha demostrado que conserva un buen manejo del español y que todavía recuerda con afecto la etapa que vivió en la televisión colombiana.

Personas que la siguen en redes sociales han comentado en repetidas ocasiones que les gustaría verla nuevamente en algún programa de entretenimiento nacional, especialmente porque se convirtió en una de las figuras más recordadas de las llamadas “tardes ganadoras” de Caracol Televisión.

Sin embargo, todo indica que por ahora su regreso a la televisión colombiana sería poco probable debido a la nueva vida que construyó en el exterior.

Actualmente, además de dedicarse a su familia, Bibi Kim también comparte contenido relacionado con otra de sus grandes pasiones: el baile.

Aunque ya no trabaja como modelo ni como presentadora de televisión, continúa muy activa en plataformas digitales, donde cientos de seguidores todavía la recuerdan como la inolvidable ‘Yosi Toko’.

El programa ‘Do Re millones’, emitido hace varios años junto a otros formatos exitosos como ‘El precio es correcto’, marcó toda una generación de televidentes colombianos, especialmente amas de casa que seguían diariamente los concursos y premios de las tardes de Caracol.

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Y aunque el formato salió del aire hace tiempo, figuras como ‘Yosi Toko’ siguen despertando nostalgia entre quienes aún recuerdan con cariño aquella época dorada de la televisión colombiana.