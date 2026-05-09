Periodista rompió el silencio y habló de nuevas situaciones de acoso por Ricardo Orrego, “Que lo consienta”

La credibilidad de la televisión nacional enfrenta una prueba de fuego tras las delicadas acusaciones de acoso que involucran a Jorge Alfredo Vargas y al periodista deportivo Ricardo Orrego de Noticias Caracol. La polémica, que ha ganado tracción en la agenda pública, ha generado una ola de indignación y llamados a la justicia por parte de diversos sectores sociales. Mientras el país procesa el impacto de ver a sus figuras matutinas vinculadas a testimonios de presuntos abusos de poder, donde han sido varios los casos revelados en las últimas semanas.

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En medio de la ola de denuncias quien decidió salir a contar su relato a través de sus redes sociales fue Natalia Perilla, una periodista y comunicadora que durante varios años ha hecho parte de diferentes medios de comunicación. En principio, Perilla confesó que empezó siendo parte de CM& y tiempo más tarde llegó a Noticias Caracol, específicamente la sección deportiva contando con una relación cercana con Ricardo Orrego, a quien ya conocía hace un tiempo, pues también es de Manizales.

Sin embargo, con el paso de los días las situaciones en medio del entorno laboral comenzaron a transformarse, “El abrazo con las mujeres es de mucho pechiche y se siente siente umm, entre más pequeñita e inexperta, una más callada se queda (...) Pasa que si tú también tienes blusas cortas la mano dentro de la espalda, casi subiendo al brasier pasa también que te saludan deslizan la mano y en la nalga, como de parcera, pero no solo contigo sino tú ves que pasa con muchas personas y nadie dice nada.

Después de esto esta persona me agrega a redes sociales (...) A todas nos tocaba lo mismo y era como ese sentimiento de como viene e incluso se volvió el chiste de viene y coger el celular y aló (...) Dándome likes, corazones, estás muy bonita, me encantas, pero creo que uno de los mensajes más contundentes en este, esa persona me dice que lo consienta, yo quedo en shock (...) Yo nunca lo denuncié lo comentaba con mis amigas (...)

Es una persona que cierra la oficina, se para acá, detrás mío, pone sus brazos y mientras está pidiéndome que le explique busca la boca y te tiene abrazada y yo digo esas personas sabes cuando estás incómoda (...) La despedida era abrazo, cierre y ahí te buscaba la boca", fueron las declaraciones de Natalia Perilla a través de su cuenta de TikTok asegurando que tiempo después llegó a ‘Blu Radio’ donde la situación se volvió a repetir, así como los mensajes de “yo vivo con ganas de vos”.