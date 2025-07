Robinson Díaz habló del peor beso que tuvo con una conocida actriz, “hágame la caridad”

Robinson Díaz es un reconocido actor colombiano, quien ha logrado construir una carrera de más de 15 años destacándose en diferentes producciones como ‘Vecinos’, ‘Mentiras perfectas’, ‘Rigo’, ‘El cartel de los sapos’, entre otros. Aunque actualmente el colombiano está dedicado a la actuación, lo cierto es que sigue presente en la industria del entretenimiento, revelando detalles con respecto a su experiencia en diferentes producciones.

La disciplina y la pasión han sido piezas claves en la carrera de Robinson, que también lo ha llevado a ganarse el cariño de los televidentes, ahora luego de cumplir con diferentes proyectos, el actor llegó a la emisora ‘Radio Uno’ para revelar diferentes detalles de su vida entre ellos el peor beso que vivió en medio de las grabaciones de una famosa telenovela:

“Una vez hermano estaba grabando una producción y me metieron esa actriz (…) No, hermano, entonces la actriz tenía los dientes separados, bien separados, distanciaditos, en el libreto yo empecé a grabar con ella y decía la besa con pasión. Ay, papá, más bien regulinbis, me acerqué a darle un beso, esa vieja como si se hubiera comido un bollo, hermano. Parecía un cocodrilo, no, no, no podría, entonces se me arrima el director y me dice, tiene que besarla con pasión y yo le dije, pues tráigame a pasión.

Entonces me dijo que es lo que pasa y yo le dije esa pelada, no sé si está mala o está en sus días, pero esta pelada grave. A la de maquillaje le dije hágame la caridad, entonces le llevó un chicle, llévele este cosito, ni cardamomo ni nada. (…) Ya cuando ella me arrimó la boca como a besarme, yo volteé el lado para el cachetico y el director dice corte, la va a besar o no y le dije que la bese su papá“, fueron las declaraciones que añadió Robinson Díaz.

¿Quién es la esposa de Robinson Díaz?

La esposa de Robinson Díaz, el reconocido actor colombiano, es Adriana Arango, una también actriz colombiana con una larga y sólida carrera en televisión, cine y teatro. Ha participado en numerosas producciones que le han valido el reconocimiento del público y la crítica.

Además de ser conocida por su matrimonio con Robinson Díaz, con quien tiene un hijo llamado Juan José Díaz. Su relación ha sido una de las más comentadas en el medio artístico colombiano, especialmente por los desafíos que han enfrentado y superado, como una infidelidad de Robinson Díaz con la actriz Sara Corrales, que generó una crisis mediática, pero de la cual lograron recuperarse y seguir juntos