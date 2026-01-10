Robinson Díaz reveló si esta en sus planes retirarse de la actuación pronto

Robinson Díaz es uno de los actores colombianos más reconocidos y versátiles, con una destacada trayectoria en televisión, cine y teatro. Es ampliamente conocido por su capacidad de interpretar una gran variedad de personajes, desde roles dramáticos profundos hasta cómicos memorables. Entre sus actuaciones más icónicas se encuentran ‘El Cartel de los Sapos’, ‘Vecinos’ y ‘Pecados capitales’.

En cuanto a su vida íntima, el actor está casado con la actriz Adriana Arango desde el año 1992, el cual dio como fruto un hijo, siempre que pueden, expresan mutuamente su apoyo y admiración en cada proyecto actoral que tienen.

Díaz, nació en Envigado y actualmente tiene 59 años y en una reciente entrevista con La Red, habló de si en realidad esta en sus planes por estos días, decirle adiós a la actuación. En primer momento, habló de la importancia de saber llevar la fama con cuidado, asegurando que desde su experiencias ha tenido momentos buenos y difíciles, y que entendió que el éxito y el fracaso son muy parecidos.

En cuanto a la pregunta de cuándo piensa decirle no más a su profesión, aseguró que no lo contempla, porque seguirá actuando de acuerdo con su edad, su cuerpo y su experiencia, y que trabajar largas jornadas es algo que conoce bien que ya es parte natural de su vida. Para él, la actuación no es una etapa, sino un camino permanente.

“Yo no me veo retirado, yo no me veo, o sea, yo todos los días me levanto a trabajar, trabajo 8, 10, 12 o 14 horas parado en este escenario. Entonces, hasta que el cuerpo aguante, yo voy a estar haciendo personajes”, afirmó.

¿Qué pasó entre Robinson Díaz y Sara Corrales?

Entre los actores Robinson Díaz y Sara Corrales hubo un sonado escándalo de infidelidad en la farándula colombiana en el año 2009. En ese momento, Robinson Díaz estaba casado con la también actriz Adriana Arango, y durante las grabaciones de la telenovela ‘Vecinos’, Robinson y Sara iniciaron un amorío. Sara Corrales en pasadas ocasiones ha confesado que en ese entonces era muy joven y se enamoró de Robinson, quien la “persiguió” durante un tiempo.

Esta situación llevó a que Adriana Arango y Robinson Díaz se divorciaran en ese momento, sin embargo, para el año 2014 Robinson y Adriana se reconciliaron en y le dieron una nueva oportunidad a su matrimonio.